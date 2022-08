Vor Schwertattacke in Weiden bereits Angriff bei Vohenstrauß

Kurz vor dem Angriff in Weiden in der Oberpfalz am Dienstag, soll die mutmaßliche Täterin - eine 65 Jahre alte Frau - bereits eine Person mit einem Degen angegriffen haben. Nach BR-Informationen soll dieser Vorfall in der Nähe von Vohenstrauß im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, nur wenige Kilometer von Weiden entfernt, passiert sein. Warum und ob die Frau ihre Opfer kannte, ist noch unklar.

Nach Angriff in Vohenstrauß Weiterfahrt nach Weiden

Auch ist noch nicht bekannt, ob und wie schwer die angegriffene Person in Vohenstrauß verletzt wurde. Auch über ein mögliches Motiv der mutmaßlichen Angreiferin kann nur spekuliert werden. Feststeht offenbar: Nach der Attacke in Vohenstrauß fuhr die 65-Jährige mit ihrem Kleinwagen in die Fußgängerzone nach Weiden. Dort griff sie weitere Menschen an.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurde die Frau aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab schließlich von Passanten überwältigt und festgehalten. So konnten sie Beamte schon kurz nach der Attacke festnehmen.

Polizei will am Mittwoch Einzelheiten bekanntgeben

Aktuell befindet sich die Frau laut Polizei in einem Krankenhaus. Am Nachmittag soll sie einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Einzelheiten zu den Angriffen will die Polizei ebenfalls nachmittags bekannt geben.

In Weiden sind am Dienstag drei Opfer verletzt worden. Zwei Männer im Alter von 46 und 61 Jahren kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Beamte stellten die Tatwaffe in der Innenstadt sicher.

Zunächst war die Rede von einem "Schwert-ähnlichen Gegenstand", mit dem die Angreiferin auf Menschen losgegangen sein soll. Mittlerweile spricht die Polizei von einem Degen.

Weidens OB Meyer von Tat "schockiert"

Der Oberbürgermeister der Stadt, Jens Meyer (SPD), besuchte noch am Tattag die Innenstadt von Weiden und ließ mitteilen: "Ich bin schockiert und tief betroffen. Meine Gedanken sind bei den Verletzten. Ich wünsche ihnen schnelle und gute Besserung. Herzlichen Dank an alle Einsatzkräfte für das schnelle Eingreifen und die Festnahme der Täterin."

Es gebe viele Zeugen, von denen die Polizei bereits etliche befragt habe. Die Ermittler bitten weiterhin Zeugen sich zu melden. Ganz wichtig seien eventuelle Fotos oder Videos der Tat.