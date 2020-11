Vor Schulgipfel: Viele Forderungen stehen im Raum

Gut zwei Monate ist der letzte Schulgipfel her, und die Probleme sind nicht weniger geworden. Die Schülervertreter wollten nicht bis zum Beginn der Konferenz warten, um das anzusprechen. In einem offenen Brief berichten sie von überfüllten Schulbussen und Klassenzimmern ohne Luftfilter.

Die Elternverbände schließen sich da an. Susanne Arndt vom Landeselternverband (LEV) sagte, viele Eltern hätten Sorge um ihre Kinder und deren Zukunft. Sie ist dennoch optimistisch, dass sich beim Schulgipfel etwas tut, "das dann auch konkret wird und nicht nur Versprechungen sind".

Eltern veröffentlichen Brandbrief vor Schulgipfel

Am Montag war der Ton noch ein anderer gewesen: Der LEV veröffentlichte gemeinsam mit dem Bayerischen Elternverband (BEV) einen Brandbrief an Bayerns Kultusminister Piazolo. Darin forderten sie ein sofortiges Umsteuern gefordert ("Es reicht. Bis hierhin und nicht weiter") angesichts von Nachteilen für Kinder aus bildungsfernen Familien, IT-Schwierigkeiten und weiteren Problemen an den Schulen. Piazolo reagierte irritiert und sprach von einem "befremdlichen" Vorgehen zwei Tage vor dem Gesprächsgipfel.

Lehrerverbände fordern besseren Schutz vor Corona

Von den Lehrerverbänden kommen keine offenen Briefe, aber ebenfalls Forderungen. Konkret geht es ihnen um Maßnahmen zum Gesundheitsschutz - konkret: FFP2-Masken, Testungen für Lehrer und funktionierende Hygienekonzepte. In einer Frage herrscht bei den Lehrerverbänden aber Uneinigkeit: Wie wird geregelt, ob Schulen geöffnet bleiben?

An sich lautet die Empfehlung des Robert Koch-Instituts dazu: Schulschließungen prüfen, wenn der Inzidenzwert des Landkreises bei über 50 liegt. Diese Schwelle ist in ganz Bayern überschritten, teilweise um ein Vielfaches – dennoch gibt es in so gut wie allen Schulen Unterricht vor Ort. Michael Böhm, Vorsitzender des bayerischen Realschullehrerverbands, fordert deshalb Grenzwerte, die verbindlich sind. Man müsse "die lokale Lage beachten und brauche zugleich Regeln, die anwendbar sind".

Uneinigkeit bei Regeln für Schulschließungen

Michael Schwägerl vom Bayerischen Philologenverband sieht das ähnlich: Man müsse sich fragen, ob man noch die richtige Strategie verfolge "mit einem Stufenplan und Grenzwerten von 35 oder 50, die in der Realität aktuell um ein Mehrfaches übertroffen werden". Schwägerl forderte klare Aussagen in der Frage, wann der Distanzunterricht kommt, damit "das Vertrauen in die Verantwortlichen und ihre Entscheidungen bestehen bleibt".

Anders sieht das hingegen die Chefin des Bayerischen Lehrer- Lehrerinnenverbands, Simone Fleischmann. Einheitlichkeit sei ganz schwierig: "Jede Schule tickt anders, überall sind die Inzidenzien anders, überall sind die Strategien anders". Besser sei es, je nach Schule und Situation individuell zu agieren. Für Fleischmann soll der Schulgipfel besonders zwei Botschaften vermitteln: Dass es wichtig ist, Ruhe zu bewahren und die Erwartungen herunterzuschrauben. Man könne nicht davon ausgehen, dass der Präsenz-Unterricht so aussehe wie vor Beginn der Corona-Pandemie.