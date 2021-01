Vor schärferem Lockdown: Ansturm auf einige Ausflugsziele

Verstopfte Straßen, überfüllte Parkplätze, volle Rodelhänge und Massen von Skitourengehern - in den vergangenen Wochen hatten viele Ausflugsziele trotz Corona-Lockdown über einen Ansturm von Tagestouristen geklagt.

Die Behörden hatten befürchtet, dass auch am letzten Wochenende vor Beginn des verschärften Lockdowns (am 11.01.) noch einmal viele Ausflügler in die Wintersportgebiete strömen würden. Im überwiegenden Teil der bayerischen Naherholungsgebiete blieb der große Run auf verschneite Hänge, Seen und Wälder jedoch aus - nicht aber an einigen beliebten "Besucher-Hotspots" im Allgäu und in Oberbayern.

Parkplätze am Schwansee im Allgäu überfüllt

So viele Menschen wie heute habe man am Schwansee im Landkreis Ostallgäu noch nie erlebt, hieß es von der Polizei in Füssen. "Der Schwansee ist und bleibt Problemkind", sagte ein Polizeisprecher. Bereits um 9.30 Uhr musste dort der Parkplatz gesperrt werden. Laut Polizei waren zu diesem Zeitpunkt bei klirrender Kälte rund 600 Menschen auf dem See beim Schlittschuhlaufen, oder in der Nähe als Spaziergänger unterwegs. Um an die geltenden Anti-Corona-Maßnahmen zu erinnern und Verstöße zu ahnden, habe man Polizisten mit Schlittschuhen auf das Eis geschickt. Auf der Anfahrt standen die Autos kilometerweit im Stau.

Am nahe gelegenen Hopfensee hat die Polizei den Parkplatz am Campingplatz gesperrt. So soll verhindert werden, dass die Menschen auf den zugefrorenen See laufen. Das Eis sei hier noch nicht tragfähig und gerade mal sechs Zentimeter dick, so die Polizei. Bürgermeister Maximilian Eichstetter und der Leiter der Polizeiinspektion Füssen, Edmund Martin, waren heute früh gemeinsam unterwegs, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Besonders der Schwanee sei heuer ein wirklicher Hotspot für Tagesausflüge, so Martin.

Kein Besucheransturm im Bayerischen Wald

Im Bayerischen Wald ist der erwartete Besucheransturm auf beliebte Ausflugsziele dagegen bislang ausgeblieben. Das sagten die Verantwortlichen der Nationalparkverwaltung in Grafenau, der Tourist-Information in Sankt Englmar und der Arberbergbahn dem BR. Auch die Polizeiinspektionen in Grafenau, Waldkirchen und Zwiesel sprechen von einer vergleichsweise ruhigen Lage.

Einige Parkplätze an bekannten Wanderausgangspunkten waren allerdings bereits am Morgen gut gefüllt, darunter in Waldhäuser am Lusen und in Gfäll am Rachel. Aber ein "riesiger Run" sei es nicht, so die Nationalparkverwaltung. Aktuell würden sich die Besucher gut verteilen, sagten auch die Leiterin der Tourist-Information Sankt Englmar, Astrid Piermeier, sowie der Sprecher der Arber-Bergbahn, Andreas Stadler. Grund seien wahrscheinlich das diesige Wetter und die Tatsache, dass es teilweise immer wieder schneie.

Bisher nur wenige Ausflügler in der Rhön

Ebenso blieb der befürchtete Besucheransturm in der Rhön am Samstag aus. Die Lage sei überschaubar, die Leute seien vernünftig, hieß es am Mittag aus der zuständigen Polizeiinspektion in Bad Neustadt. Es habe weder Staus, noch Parkplatznot gegeben. Auf dem großen Parkplatz am Kloster Kreuzberg seien 200 bis 300 Parkplätze frei geblieben.

Die Polizeiinspektion Bad Neustadt führt das auch auf die Presseveröffentlichungen im Vorfeld zurück. Für dieses Wochenende war unter anderem die Zufahrt zur Schornhecke gesperrt worden, die Hochrhönstraße ist ohnehin gerade witterungsbedingt nicht befahrbar. Auch in der hessischen Rhön waren die Zufahrten und Parkplätze zur bzw. an der Wasserkuppe für dieses Wochenende gesperrt worden.

Münchner Polizei mahnt zum Abstandhalten

In München forderte die Polizei die Menschen über Twitter auf, beim Rodeln auf die Abstände zu achten und Menschenansammlungen zu vermeiden. "Am überfüllten Hügel rodelt es sich eh nicht gut", so die Polizei.