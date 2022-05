Vor Rettungsdienst weggerannt: Suchhund Olana findet Verletzten

Mantrailer-Hündin Olana ist es zu verdanken, dass ein 60-Jähriger mitten in der Nacht in einem Graben in Urspringen gefunden worden ist. Der Mann war vor dem Rettungsdienst geflohen, nachdem er auf einer Party gestürzt war und sich am Kopf verletzte.