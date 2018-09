Vor-Premiere für Bully Herbigs Film "Ballon" in Nordhalben

Am 16. September 1979 gelang den Familien Strelzyk und Wetzel mit einem selbst gebauten Heißluftballon die Flucht aus der DDR in den Westen. Gelandet waren die beiden Ehepaare und fünf Kinder damals in der Nähe von Naila (Lkr. Hof). Mit dem Thriller "Ballon" hat Michael "Bully" Herbig ihre spektakuläre Flucht vor der Stasi verfilmt.

Dreharbeiten für Bully-Film in Nordhalben

Große Teile des Films "Ballon" drehte die Filmcrew im oberfränkischen Nordhalben (Lkr. Kronach). Zum Dank an die Bewohner gab es am Samstag eine Vorabpremiere, zwölf Tage vor dem offiziellen Kinostart. Weil es kein Kino in Nordhalben gibt, wurde eine Sporthalle umfunktioniert. Knapp 1.000 Menschen sind gekommen, um den Thriller "Ballon" zu sehen. Gebannt folgten sie den Ereignissen auf der Leinwand – auch wenn jeder wusste, wie der Film ausgeht.

Bully war krank und konnte nicht kommen

Auch Bully Herbig hatte sich angekündigt, musste krankheitsbedingt aber absagen. Auch bei der Deutschland-Premiere in Berlin war er nicht dabei. Hauptdarsteller Friedrich Mücke hatte aber eine Botschaft für die Zuschauer dabei.

"Euer großes Verständnis und Entgegenkommen hat maßgeblich dazu beigetragen, wie unser Film geworden ist. Dafür danke ich allen Einwohnerinnen und Einwohnern von Nordhalben von ganzem Herzen. Euch den Film noch vor dem offiziellen Kinostart zeigen zu können war mir deshalb auch ein großes Anliegen. Dass ich heute nicht persönlich bei euch sein kann ist bitter. Ausgerechnet an diesem Tag flach zu liegen war nun wirklich nicht der Plan. Trotzdem hoffe ich sehr, dass ihr diesen exklusiven Kinoabend genießen könnt und wünsche Euch gute Unterhaltung mit unserem Ballon. Alles Liebe, Euer Bully."

Flucht aus der DDR

Die Flucht der Familien Strelzyk und Wetzel aus Pößneck in Thüringen war wohl eine der spektakulärsten erfolgreichen Fluchten in den Westen. Die Vorbereitungen waren langwierig. Sie mussten Tausende Quadratmeter Stoff für den Ballon kaufen, aber in kleinen Mengen und in einem großen Umkreis. Beim Versuch, die Sperranlagen der DDR zu Fuß zu überwinden, waren hunderte Menschen gestorben.