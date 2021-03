Vor Ostern: Weniger Impfstoff für Nicht-Grenzgebiete

In Niederbayern und der Oberpfalz gibt es in der Karwoche etwas weniger Corona-Impfdosen als üblich, zumindest für die Kommunen und Landkreise, die nicht im Grenzgebiet liegen. Das hat eine Umfrage des BR-Studios Niederbayern/Oberpfalz in den Landratsämtern ergeben.

Weniger Impfstoff für Regensburg und Neumarkt

Im Landkreis Regensburg rechnet man demnach mit 1.000 Impfdosen weniger als sonst. Auch in der Stadt Regensburg und im Landkreis Neumarkt werden nächste Woche weniger Impfdosen geliefert. Laut Andreas Piberger vom Impfzentrum Regensburg komme man dennoch mit der Menge an Impfstoff aus. Er sagte dem BR: "Wir könnten mehr impfen, aber wir können damit leben. Alle bestehenden Termine nächste Woche können wahrgenommen werden."

Grenzlandkreise bekommen mehr Lieferungen

Die Grenzlandkreise bekommen hingegen mehr Lieferungen. Das bestätigt auch der Landkreis Passau. Eine Sonderlieferung des Impfstoffes von Biontech/Pfizer erwartet nächste Woche der Grenzlandkreis Tirschenreuth, der im Herbst wochenlang bundesweit die höchste Inzidenz hatte und der unmittelbar gegenüber den am stärksten betroffenen Gebieten Tschechiens, Eger und Sokolov, liegt. Es mache laut Piberger Sinn, dass man den Fokus auf die Grenzlandkreise legt, um so den hohen Inzidenzen entgegen zu wirken.

Start der Impfungen bei Hausärzten wohl nach Ostern

Nach Angaben des Landratsamts Kelheim kommen aber auch aufgrund des Starts der Impfungen bei Hausärzten weniger Impfstoffe bei den Impfzentren an. Nach Ostern sollen sich die Zulieferungen des Impfstoffes wieder einpendeln. Man rechne zudem mit mehr Impfstoff ab April und einer stabilen Liefermenge.

Im Impfzentrum Regen trotzdem täglich 500 Impfungen

Der Landkreis Regen bekommt in der kommenden Woche nur eine begrenzte Menge an Impfdosen des Herstellers Astrazeneca. Regulär werden laut einem Sprecher des Landratsamtes 240 Dosen des Herstellers Biontech/Pfizer sowie 100 Dosen des Herstellers Astrazeneca erwartet. Einschränkungen für Impfwillige werde es aber nicht geben, so der Sprecher. Im Gegenteil: Aufgrund der Sonderzuweisungen wegen der Grenzlage des Landkreises können in der kommenden Woche mehr Impfungen durchgeführt werden als bisher. So rechne man im Impfzentrum Regen, dass täglich bis zu 500 Impfungen verabreicht werden können.

Sonderzuweisungen von Impfstoffen für Straubing

In Stadt und Landkreis Straubing werden laut Angaben eines Sprechers in der Karwoche mehr Menschen geimpft werden können als in den Wochen davor. Aufgrund von Sonderzuweisungen von Impfstoffen der Hersteller Biontech/Pfizer und Astrazeneca können demnach jeden Tag rund 600 Impfungen durchgeführt werden. Insgesamt stehen laut dem Sprecher im Impfzentrum von Stadt und Landkreis Straubing in der kommenden Woche circa 4.000 Impfdosen zur Verfügung.

Landshut erhält in der Karwoche nur 240 Impfdosen

Landshut erhält in der kommenden Woche nur rund 240 Impfdosen. Das hat die Stadt mitgeteilt. Der Grund: Eine Zuweisung von Impfstoffdosen des Herstellers Astrazeneca an die Landkreise und kreisfreien Städte ist laut Regierung von Niederbayern nächste Woche nicht geplant, weil "eine Auslieferung an die Hausärzte zur dortigen Verimpfung beginnend Mitte nächster Woche vorgesehen" sei. Das wirke sich negativ auf die Arbeitsfähigkeit des städtischen Impfzentrums aus, sagt dessen Leiter Thomas Schindler. In der Karwoche stehen demnach für Erstimpfungen nur etwa 240 Dosen von Biontech/Pfizer zur Verfügung. Die könnten sehr bequem an einem Vormittag verimpft werden, so Schindler.