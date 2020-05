Vor langem Wochenende: Wie läuft die Einreise nach Österreich?

Unterschiedliche Grenzorte, unterschiedliche Erlebnisse

Am Grenzübergang Kufstein wurde das Ehepaar abgewiesen. Begründung der österreichischen Grenzer: In Bayern gelte die Lockerung schon, in Österreich dauere das aber noch bis Mitternacht der folgenden Nacht. Zudem sei das Schreiben und das Anliegen des Wohnungsvermieters kein triftiger Grund für eine Einreise in die Republik Österreich. Als das Ehepaar es aber ein paar Kilometer weiter am Grenzübergang Niederndorf ein zweites Mal versuchte, klappte es mit der Einreise.

Hü und Hott am Grenzübergang Kiefersfelden

Eine anderes Ehepaar aus Oberbayern hatte es dagegen um einiges leichter. Ein Schreiben, das die beiden den Grenzbeamten zeigten, wurde sofort akzeptiert und sie konnten problemlos über die Grenze. Ein mit ihnen befreundetes Ehepaar, das mit zwei Autos unterwegs war, wurde ebenfalls über die Grenze gelassen. Allerdings musste der Ehemann in Quarantäne in Österreich, die Ehefrau dagegen nicht.

Bundesinnenministerium: "Kontrollen an Grenze reibungslos und gut"

Wie viele Menschen tatsächlich am vergangenen Samstag die Grenzen passieren konnten, wie viele es wollten, aber nicht durften - dazu gibt es keine genauen Zahlen. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums versicherte aber auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks, dass es einen engen Kontakt gegeben habe zwischen den beteiligten Staaten (Deutschland, Österreich, Schweiz), als die Lockerungen geplant wurden. Diese Planungen seien auch zeitgleich geschehen. Ob es in Österreich Verzögerungen gegeben habe, darüber habe man keine Informationen. Insgesamt laufe es aus deutscher Sicht an der Grenze mit den stichprobenartigen Kontrollen "reibungslos und gut".

Bayerische Grenzpolizei: "Einzelne Probleme mit Grenzsperrungen in Österreich"

Auch die Bayerische Grenzpolizei habe kaum von Schwierigkeiten an der Grenze zu Österreich gehört, so Direktor Alois Mannichl im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Es wurde vor allem darauf geachtet, dass die Reiseregelungen sowohl an Grenzübergängen der Bundespolizei, als auch an Grenzübergängen, die von der Bayerischen Grenzpolizei betreut werden, identisch ausgelegt werden. Was auf österreichischer Seite passiert sei und ob die Kollegen dort einen ähnlichen Kenntnisstand über die Reiseregelungen hatten wie auf bayerischer Seite - darüber könne man keine Aussage machen, so Mannichl. Es habe aber vereinzelte Erkenntnisse darüber gegeben, dass die Grenzsperrungen auf österreichischer Seite "nicht ganz zeitgerecht beseitigt" wurden. Die Ursachen dafür kenne man aber nicht. Andere beteiligte Behörden haben sich bislang noch nicht auf Anfragen des Bayerischen Rundfunk gemeldet.

Ausreise nur mit triftigem Grund

Seit dem 16. Mai ist die Einreise in beide Richtungen wieder möglich, wenn man seinen Lebenspartner oder Verwandte besuchen oder an wichtigen Familienanlässen teilnehmen will. Gleiches gilt für Besitzer selbst genutzter Liegenschaften und Schrebergärten sowie von Landwirtschafts-, Jagd- oder Forstflächen, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Ebenso dürfen Menschen einreisen, die Tiere versorgen müssen.

Grenze zu Österreich ab 15. Juni wieder offen

Die Grenze zwischen Deutschland und Österreich soll am 15. Juni wieder vollständig geöffnet werden. Das hat das Wiener Bundeskanzleramt bestätigt. Schon ab Ende der Woche soll es nur noch Stichproben-Kontrollen geben

