Vor Geschwindigkeitskontrolle gewarnt und selbst hineingetappt

Eine 22-Jährige hat am Donnerstag in den sozialen Medien erst vor einer Geschwindigkeitskontrolle in Zwiesel gewarnt und ist wenig später prompt selbst hineingetappt. Die Polizei hatte sie nach der Lasermessung aus dem Verkehr gezogen.

Auf Facebook gewarnt, dann selbst in Radarfalle getappt

Dabei konnte sich der Beifahrer vor Lachen kaum halten, so die Polizei in einer Mitteilung vom Freitag. Auf Nachfrage erzählte der junge Mann, dass die Fahrerin nur kurze Zeit vorher an der Messstelle in der Gegenrichtung vorbeigefahren sei und sie danach am Bahnhof extra ihre Fahrt unterbrochen habe, um die Kontrolle auf Facebook zu teilen und andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. Auf der Rückfahrt dachte sie selbst jedoch bereits nicht mehr an die Messstelle.

50 Euro Strafe

Sie wurde mit 64 Stundenkilometern bei erlaubten 50 km/h erwischt. Ihre Strafe von 50 Euro bezahlte sie gleich vor Ort. Ob sich die Schadenfreude des Beifahrers auf die zwischenmenschliche Beziehung der beiden nachhaltig auswirkte, ist der Polizei nicht bekannt.