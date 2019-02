Vor Gericht: Steine und Europaletten auf Autobahn geworfen

In dem Prozess am Landgericht Nürnberg-Fürth wirft die Staatsanwaltschaft den 17 und 20 Jahre alten Angeklagten vor, dass sie mehrmals Steine und Holzpaletten von Brücken und Autobahnen rund um Erlangen geworfen haben sollen.

Pflastersteine und Europaletten auf Autos

Zunächst sollen sie in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 2018 in Erlangen-Eltersdorf Steine auf einen vorbeifahrenden Zug geschmissen haben. Drei Seitenscheiben gingen dabei zu Bruch. Anschließend sollen sie von drei unterschiedlichen Erlanger Brücken mehrmals etwa 15 mal 20 Zentimeter große Pflastersteine und Euro-Holzpaletten auf die Autobahn geworfen haben.

Unfälle und Tote billigend in Kauf genommen

Tatorte waren die Brücke über die A3 bei Frauenaurach sowie eine Brücke und eine Fußgängerbrücke über die A73 bei Baiersdorf. Vier Autos und fünf Lastwagen wurden durch herabfallende Pflastersteine getroffen. In einem Fall durchschlug ein Stein die Windschutzscheibe eines Lkw. Durch herumfliegende Glassplitter erlitt der Beifahrer mehrere Schnittwunden.

In allen Fällen hätten die Angeklagten billigend in Kauf genommen, dass die Steine und Paletten die Fahrer hätten schwer verletzten oder sogar töten können, so die Staatsanwaltschaft. Auch Unfälle seien möglich gewesen.

Brand in Düngemittelfabrik

Darüberhinaus wird den beiden jungen Männern vorgeworfen, wenige Tage vorher eine leerstehende Düngemittelfabrik in Erlangen angezündet zu haben. Das Gebäude wurde dadurch komplett zerstört.

"EKO Stein"

Die beiden Angeklagten konnten erst nach umfangreichen Ermittlungen gefasst werden. Die 28-köpfige Ermittlungskommission "EKO Stein" rekonstruierte die Taten aufwändig. Sie sicherte Spuren an den verschiedenen Tatorten, bat auf Plakaten um Hinweise aus der Bevölkerung, schaltete einen Profiler aus München ein und wertete Videoaufzeichnungen auf. Eine dieser Videoaufnahmen führte schließlich zur Verhaftung der beiden jungen Männer, die ein umfangreiches Geständnis ablegten.