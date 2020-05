Vor Freibad-Saison ab 8. Juni: Betreiber warten auf Vorgaben

Noch ist die Hallen - und Freibad-Saison nicht eröffnet. Die Betreiber müssen Auflagen erfüllen. Dabei geht es nicht nur um Mindestabstände. Doch welche Vorgaben im Detail zu beachten sind , das will das Innenministerium erst bekannt geben.

Regelung sorgt für Ärger beim Strandbadbetreiber

Guiseppe Amorese geht über die Liegewiese seines Strandbads in Seebruck am Chiemsee. Knapp acht Tennisplätze würden auf die weitläufigen Wiesen passen. Doch das Bad bleibt vorerst geschlossen. Ganz anders sieht es bei schönem Wetter an den öffentlich zugänglichen Uferstellen nebenan aus. Da tummeln sich die Sonnenanbeter und Wassersportler. Wer sich nach dem Schwimmen oder Paddeln auf der Wiese sonnen will, darf das tun, solange sich keine Gruppen bilden. Das bestätigt auch das Polizeipräsidium Oberbayern. Giuseppe Amorese hat dafür nicht viel Verständnis. "Für mich passt es nicht wirklich zusammen, dass 100 Meter weiter links dürfen die Leute ganz normal baden, oder da vorne und hier nicht", sagt Amorese.