Vor Feiertagen: Oberpfälzer Polizei appelliert an Bürger

Vor den Osterfeiertagen ruft das Polizeipräsidium Oberpfalz zur Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen auf und kündigt an, die Kontrollen zu verstärken. Die Polizei befürchtet, dass gerade bei schönem Wetter die Versuchung für manche groß sei, gegen die notwendigen Schutzregeln der Ausgangsbeschränkung zu verstoßen.

"Ich rate dringend davon ab, weite Strecken an einen beliebten Ausflugsort zurückzulegen. Bleiben Sie zuhause! Verzichten Sie bitte auf Kaffeekränzchen und nutzen Sie lieber das Telefon oder Skype, um in Kontakt zu bleiben." Thomas Schöniger, Polizeivizepräsident in der Oberpfalz

Bei Regelverstoß drohen bis zu 5.000 Euro Bußgeld

Grundsätzlich gilt: Das Verlassen der eigenen vier Wände ist nur mit triftigen Gründen erlaubt. Auch Besuche bei Verwandten sind nur bei notwendigen Hilfeleistungen gestattet. "Die Oberpfalz bietet jedem in seinem näheren heimischen Umfeld die Möglichkeit, sich an der frischen Luft zu bewegen und die Sonne zu genießen", so Schöninger. Gegen ein kurzzeitiges Verweilen auf einer Parkbank sei nichts einzuwenden. Dabei sei jedoch unbedingt zu beachten, dass dies ausschließlich alleine oder mit Personen des gleichen Hausstandes erlaubt ist und zu anderen Personen stets der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.

Jenen, die gegen die Regeln verstoßen, drohen harte Strafen: Bei Nichtbeachtung der Ausgangsbeschränkung ist ein Bußgeld von bis zu 5.000 Euro möglich. Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung in Form von Gruppenbildungen, Veranstaltungen oder Versammlungen können ein Strafverfahren zur Folge haben, mahnt die Polizei.

Mehrheit der Bevölkerung vernünftig

Dabei zieht die Polizei eine durchaus positive Bilanz, nach dem Beginn der Ausgangsbeschränkungen vor drei Wochen: So verhalte sich der überwiegende Teil der Oberpfälzer Bevölkerung vorbildlich. Bei bislang über 21.000 durchgeführten Kontrollen in der Oberpfalz wurde in 1.500 Fällen Anzeigen erstattet.