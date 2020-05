Vor drei Monaten: erster Corona-Infizierter in Schwaben

Vor drei Monaten, am 26. Februar, wurde der erste Corona-Fall bekannt, der auch Schwaben betraf. Ein 25 Jahre alter Mann aus Göppingen hatte ein Kino in Neu-Ulm besucht und war danach positiv auf das Virus getestet worden. Der 25-Jährige war gleichzeitig der erste offizielle Corona-Patient in Baden-Württemberg.

Umsatzverlust trotz Entwarnung

Schon Wochen vor den Ausgangsbeschränkungen in Bayern bekamen der Landkreis und der Kinobesitzer die Folgen des Virus zu spüren: Das Gesundheitsamt musste so schnell wie möglich die Kontaktpersonen des Kinobesuchers ermitteln und gleichzeitig die Öffentlichkeit informieren. Kinobesuche waren damals in Bayern noch ohne jede Einschränkung erlaubt. Auch für das Neu-Ulmer Kino gab es sofort Entwarnung: Nur wer unmittelbar neben oder hinter dem Patienten gesessen hatte, der musste sich bei den Behörden melden. Der Neu-Ulmer Kinobetreiber, Roland Sailer, sagte dem BR jetzt, drei Monate später, dass damals trotz dieser Hinweise viele sein Kino nicht mehr besuchen wollten. Er hätte noch vor der bayernweiten Schließung der Kinos rund 200.000 Euro Umsatzverlust gehabt.

Mittlerweile hat er ein Autokino im angrenzenden Ulm ins Leben gerufen und hofft auf einen baldigen Neustart der Kinos in Bayern. Entsprechende Sicherheits- und Hygienekonzepte seien bereits ausgearbeitet worden.

Patient konnte das Krankenhaus symptomfrei verlassen

Unmittelbar nach dem 26.2. sei im Landratsamt das Bürgertelefon nicht mehr stillgestanden, so die Pressesprecherin des Landratsamts, Kerstin Weidner. Viele Bürger hätten sich gemeldet, es hätte ein großes Informationsbedürfnis bestanden. Die Kontaktpersonen des Corona-Patienten aus Göppingen, die im Neu-Ulmer Kino waren, konnten alle ermittelt werden. Von ihnen hatte sich niemand mit dem Virus angesteckt, so das Landratsamt Neu-Ulm. Auch der Patient aus Göppingen habe nach seiner Quarantäne-Zeit das Krankenhaus wieder symptomfrei verlassen können, teilte das Landratsamt Göppingen dem BR auf Anfrage mit.

Bis jetzt (Stichtag 25.5., 18:27) hat es im Landkreis Neu-Ulm insgesamt 425 bestätigte Corona-Fälle gegeben, 390 davon sind gesund aus der Quarantäne entlassen worden. 25 Patienten sind laut Landratsamt an dem Virus gestorben.