Vor der Wahl: Wie sollen wir uns künftig mit Energie versorgen?

Woher soll künftig der Strom kommen? Aus Kohle, Gas oder aus regenerativen Energien? Und wie soll beispielsweise durch Wind oder durch die Kraft der Sonne erzeugter Strom transportiert werden? Wir haben vor der Bundestagswahl Menschen im Landkreis Schweinfurt gefragt, wie die Energiewende ihrer Meinung nach zu stemmen ist.

Südlink: Stromtrassen vor der Haustür

Von der Energiewende besonders betroffen sind die Orte Schwemmelsbach und Greßthal im Landkreis Schweinfurt, denn hier könnten Kreuzungspunkte von gleich zwei großen geplanten Stromleitungen verlaufen: Einmal von der Wechselstromtrasse "Südlink", die Windstrom von der Nordsee nach Süddeutschland transportieren soll. Die Kabel sollen unter der Erde verlegt werden. Diese Trasse soll spätestens bis 2028 fertig sein.

Möglicherweise kommt hier auch die "Fulda-Main-Leitung" vorbei. Eine Gleichstromleitung mit 60 Meter hohen Strommasten. "Ich bin der Meinung, dass das überdimensioniert ist, dass wir das alles gar nicht brauchen," sagt Reinhard Rüger. Der Schwemmelsbacher setzt auf die individuelle Stromversorgung. Er selbst hat eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und deckt damit bis zu 86 Prozent seines Strombedarfs.

Alternative: "Power to Gas"

Reinhard Rügers Sohn Timo findet auch die Idee attraktiv, regional mit regenerativ erzeugten Energien wie Wind- oder Solarstrom aus Wasser Wasserstoff oder in einem zweiten Schritt Methan zu erzeugen, das dann ins Gasnetz eingespeist werden könnte und somit ein speicherbares Energiemedium wäre. "Wo überflüssiger Strom ist: Diesen in Gas verwandeln und danach weitertransportieren, so ist das auch speicherbar," erklärt Timo Rüger.

Auch die Menschen im benachbarten Greßthal könnten Anlieger von zwei Stromtrassen werden. Hier will Klaus Prosch auch eine eigene Photovoltaikanlage auf sein Dach montieren, um bei seinem Strombedarf für den Haushalt und sein Elektroauto energieautark zu sein. "Das Problem ist halt die Industrie, die hat einen riesigen Strombedarf", sagt Klaus Prosch.