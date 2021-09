Vor der Wahl: Wie ist die Situation in der Pflege?

Gleich zweimal hat Corona im Würzburger Hans-Sponsel-Haus zugeschlagen. Im März 2020 während der ersten Infektionswelle, dann noch einmal im Dezember. "Es war wirklich körperlich und psychisch sehr anstrengend", sagt Mirjam Barth. Sie ist Wohnbereichsleiterin im Neubau der Einrichtung. 95 Menschen leben dort aktuell. Die Lage hat sich wieder normalisiert. Was jedoch nicht gleichzusetzen sei mit verbesserten Arbeitsbedingungen. "Wir an den Betten und bei den Bewohnern merken noch nicht, dass sich was ändert", sagt Mirjam Barth.

Wenig Personal, viel Arbeit

Vor allem die dünne Personaldecke bereitet Mirjam Barth Sorgen. Ihr Kollege Hans-Joachim Fries gibt ihr Recht. Er arbeitet seit 17 Jahren als Pflegefachkraft im Hans-Sponsel-Haus. "Man merkt, man kann es so gut machen wie man will. Aber man schafft es nicht", sagt Fries.

Ändern ließe sich das aus Sicht von Fries und Barth durch eine Anpassung des Pflegeschlüssels. Dieser schreibt vor, wie viele Bewohner eine Pflegekraft höchstens versorgen darf. Wünschenswert fänden es Barth und Fries, wenn sich eine Pflegekraft auf fünf bis sechs Bewohner konzentrieren könnte. Im Moment jedoch müsste ein Mitarbeiter im Hans-Sponsel-Haus oft zehn bis zwölf Bewohner versorgen. "Man muss einfach mehr Zeit haben für die Bewohner", sagt Mirjam Barth.

Häufige Engpässe bei Fachkräften in der Pflege

Allein eine Verbesserung des Pflegeschlüssels dürfte allerdings nicht ausreichen, um die Arbeitssituation in der Altenpflege zu verbessern. In der Altenpflege und Krankenpflege mangelt es an Fachkräften, bilanzierte die Bundesagentur für Arbeit zuletzt im Mai 2021. Inzwischen sei dieses Phänomen allerdings auch in der Behindertenpflege spürbar, sagt Christian Trunk. Trunk arbeitet als übergreifende Pflegefachkraft für die Würzburger Blindeninstitutsstiftung. "Man braucht viele individuelle Kenntnisse bei unseren Bewohnern", sagt er. Gute Fachkräfte dafür zu bekommen sei schwierig.

Forderung nach verkürzter Arbeitswoche

Damit sich daran etwas ändert, müssten Pflegeberufe als Ganzes attraktiver werden. Zermürbend in der alltäglichen Arbeit sei vor allem die Unsicherheit, sagt Trunk. Schichtarbeit, Wochenendarbeit, Krankheitsausfälle. "Da wäre es ein Quantensprung, wenn die Vollzeitwoche 35 Stunden hätte. Das würde viel einfacher machen", sagt Trunk. Er vertritt damit eine der Kernforderungen, für die sich seit einem Jahr in Würzburg auch die "Dienst-Tag für Menschen"-Demonstrationen stark machen. Mehr als 20 Würzburger Organisationen unterstützen die Aktion.

Pflegedirektor: Tarifverträge wichtiger als Corona-Prämien

Marcus Huppertz, Pflegedirektor am Uniklinikum Würzburg, verweist auf einen zusätzlichen Aspekt: die Tarifverträge. Hier gelte es aus seiner Sicht dringend anzusetzen – und zwar für alle Berufsgruppen in Krankenhäusern. Mehr als 7.000 Mitarbeiter beschäftigt die Uniklinik, Würzburgs größter Arbeitgeber. "Wir leben nicht von irgendwelchen Prämien", sagt Huppertz. "Jeder 0,1 Prozentpunkt mehr im Tarifsystem ist bares Geld, das jeder auf dem Konto spürt."

Was dem Pflegedirektor außerdem Sorgen bereitet: Bedingt durch die Arbeitsbedingungen würden sich Pflegekräfte inzwischen überlegen in die Leiharbeit zu wechseln. "Das ist etwas, was Politik unbedingt stoppen muss", sagt Huppertz. Anders als in manch anderen Berufssparten bieten Leiharbeitsfirmen oft gute oder gegebenenfalls sogar bessere Arbeitsbedingungen als die Kliniken. Für die Versorgung der Patienten und die Zusammenarbeit sei diese Entwicklung "verheerend", bemängelt auch die Gewerkschaft Verdi.

Gute Bezahlung nicht das wichtigste Kriterium

Dürftige Arbeitsbedingungen bedeuten in der Pflege oft mehr als nur schlechte Bezahlung. Mirjam Barth, Hans-Joachim Fries und Christian Trunk sagen übereinstimmend: Es gehe ihnen nicht um höhere Löhne. Entscheidender sei es, dass die Bürokratie abnimmt, zusätzliches Personal kommt, die Dienstpläne verlässlicher werden. Denn nur die Summe aus all diesen Faktoren würde bedeuten: Sie hätten zukünftig mehr Zeit, sich um die Menschen zu kümmern, die ihre Unterstützung dringend benötigen.