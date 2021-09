Vor der Wahl: Was hat sich bei der E-Mobilität bewegt?

Der Landkreis Rhön-Grabfeld hält einen Rekord: Im Verhältnis zur Einwohnerzahl sind dort die meisten E-Autos angemeldet. "Genauer gesagt ist es das Siebenfache zum bundesweiten Durchschnitt", betont Jörg Geier, Projektmanager der Modellstadt für E-Mobilität Bad Neustadt. Der Freistaat förderte die Modellstadt in den letzten Jahren mit rund 14 Millionen Euro, so Geier. Es habe sich also einiges bewegt.

Forschung und Arbeitsplätze im Bereich E-Mobilität

"Es wurde eine Hochschuleinrichtung gegründet, wo mittlerweile über 40 Personen arbeiten und an dem Thema Elektromobilität forschen." Laut Geier kommen Unternehmen hinzu, die rund 500 Arbeitsplätze in dem Bereich E-Mobilität aufgebaut haben. "Und unsere Berufsschule für Metallbau hat mittlerweile einen Berufszweig in der Ausbildung Fahrzeugschule und Fahrzeugtechnik für Elektromobilität", ergänzt der Projektmanager.

Neuwagenpreis beim E-Auto genauso hoch wie beim Verbrenner

Guido Vorndran verkauft seit 2011 in Bad Neustadt Elektroautos. "Jedes Jahr haben sich die Verkaufszahlen an E-Autos fast verdoppelt", berichtett er. Einen Grund dafür sieht er in der staatlichen Förderung: Der Staat zahle jedem beim Kauf eines Neufahrzeuges einen Umweltbonus von 3.000 Euro. Zusätzlich gewähre der Hersteller einen Nachlass von über 3.000 Euro. "Und seit Juni letzten Jahres haben wir noch 3.000 Euro Innovationsprämie, die ebenfalls der Staat bezuschusst", sagt der Geschäftsführer eines Autohauses. So könne man vom Neuwagenpreis insgesamt über 9.000 Euro abziehen. "Ein E-Auto kostet dadurch genauso viel wie ein vergleichbarer Verbrenner", betont Vorndran.