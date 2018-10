Vor der Wahl: Jugendliche können schon heute testweise wählen

Neun Tage vor der Landtagswahl findet heute in ganz Bayern die U18-Wahl statt. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren können in Wahlkabinen oder per Briefwahl ihre Stimme abgeben. In Oberfranken gibt es insgesamt elf Wahllokale: unter anderem in Bayreuth, in Kulmbach, in Bamberg, in Forchheim, in Kronach und Coburg.

Erste Hochrechnungen ab 18:00 Uhr

Ab 18.00 Uhr kommen die ersten Hochrechnungen. Das finale Ergebnis steht dann morgen (06.10.18) fest. "Die Ergebnisse der Jugendwahlen unterscheiden sich kaum von den tatsächlichen Wahlergebnissen", sagte Stefan Greißinger vom Stadtjugendring Bayreuth dem Bayerischen Rundfunk. Bei der U18-Wahl können Jugendliche ausprobieren, wie das Wählen funktioniert – sie soll für Jugendliche der Anlass sein, sich mit Politik zu beschäftigen. Gleichzeitig sollen die Anliegen der Minderjährigen zur Sprache kommen.

450 Wahllokale in ganz Bayern

Um einen gültigen Stimmzettel abzugeben, müssen die Jugendlichen nur ihre Zweitstimme abgeben und ihr Kreuz bei einer Partei setzen. Es gibt auch die Möglichkeit, zusätzlich eine Erststimme abzugeben und einen Direktkandidaten zu wählen. Auch die Wahl der Jugendlichen ist geheim und findet in Wahlkabinen statt. Nach dem Kreuzchen werfen die Jugendlichen ihre Stimmzettel gefaltet in eine Wahlurne. Wählen dürfen alle Kinder und Jugendlichen, die noch nicht 18 Jahre alt sind. Nach unten gibt es keine Altersbeschränkung.