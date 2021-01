Vor der Ministerpräsidentenkonferenz: Was kommt auf Bayern zu?

Noch immer gibt es viele Corona-Fälle in Deutschland - und dazu die Befürchtung, dass die ansteckendere Corona-Mutation aus England sich auch bei uns stärker verbreitet. Dass die Corona-Maßnahmen verlängert werden, gilt daher als sicher. Wahrscheinlich ist, dass sie auch verschärft werden.

Söder: Vermutlich keine grundlegenden Verschärfungen in Bayern

Nächtliche Ausgangssperren oder die FFP2-Masken-Pflicht beim Einkaufen sowie in Bus und Bahn – viele der strikteren Maßnahmen, die jetzt im Gespräch sind, habe Bayern schon umgesetzt, sagt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im BR. Er glaube, dass Bayern so gut vorgesorgt habe, dass man in den nächsten Tagen keine grundlegenden Verschärfungen brauche. Garantieren, dass in Bayern nach der Ministerpräsidentenkonferenz keine weiteren Verschärfungen kommen – das wollte Söder aber nicht.

Bayerns Grüne fordern mehr Homeoffice

Ludwig Hartmann ist Fraktionsvorsitzender der Grünen, also der größten Oppositionsfraktion im Bayerischen Landtag. Er sieht noch Potenzial um nachzuschärfen. Aus seiner Sicht treffen sich immer noch zu viele Menschen am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin. Er hoffe deshalb, dass sich die Ministerpräsidenten darauf verständigen, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Homeoffice anbieten müssen, sagte Hartmann dem BR. Falls Homeoffice aus Sicht der Arbeitgeber nicht möglich ist, sollen sie das begründen müssen, fordert er. Auch über das Thema Homeoffice dürfte in der Ministerpräsidentenkonferenz beraten werden.

SPD: "Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft"

Fraktionschef Horst Arnold sagte dem BR: Er könne sich vorstellen, "dass das Homeoffice tatsächlich mehr angegangen wird. Es ist ja bislang so, dass das nur freiwillige Aufforderungen von Seiten der Staatsregierung sind, dass da was durchgeführt wird. Ich glaube, da sind die Mittel und Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft."

Heftige Kritik an der 15-Kilometer-Regelung

Fraktionschef Arnold bekräftigte auch seine Kritik an der sogenannten "15-Kilometer-Regelung". Er hatte am Freitag gegen die Verordnung Klage vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingereicht.

Er sei der Ansicht, "dass diese Regelung nicht dem Zweck taugt, die Pandemie zu bekämpfen", sagte Arnold. Es sei ja eigentlich keine Kontaktbeschränkung, sondern nur eine Einschränkung von Aufenthaltsbereichen. Zudem sei es eine Zumutung an die Polizei. Es sei nicht vorstellbar, wie man das kontrollieren könne. "Es geht um die Praktikabilität. Es geht darum, dass die Menschen in diesem Zusammenhang auch verstehen müssen, warum solche Verhaltensregeln aufgestellt werden. Und die Sinnhaftigkeit erschließt sich uns nicht."

Verschärfungen nicht vor dem Wochenende

Sollte es in Bayern grundlegende Änderungen geben, werden die wohl nicht vor dem Wochenende in Kraft treten. Normalerweise werden neue Corona-Maßnahmen im Freistaat noch im Landtag diskutiert. Eine entsprechende Sonderplenarsitzung dürfte gegebenenfalls am Freitag stattfinden.