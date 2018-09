Vor der Landtagswahl: Hof als Hochburg der SPD

SPD-Politiker wie Philipp Rosenthal oder der langjährige Parteivorsitzende Helmut Rothemund stammen aus der Region Hof-Wunsiedel und waren in den 1960er- und 1970er-Jahren deutschlandweit bekannt. Und heute? Ob Bund oder Land – zahlreiche SPD-Spitzenpolitiker geben sich momentan die Klinke in die Hand.

Treue Wählerschaft

Bei der Landtagswahl 2013 kam die SPD im Stimmkreis Hof auf 29,7 Prozent – eines der besten Ergebnisse im Freistaat und weit über dem Gesamtergebnis der BayernSPD von 20,6 Prozent. Die Wählerschaft ist treu, obwohl durch den Strukturwandel in Textil- und Porzellanindustrie tausende Arbeitsplätze weggefallen sind, sagt Markus Rinderspacher, SPD-Fraktionschef im Landtag.

„Es gibt immer noch gute Industriearbeitsplätze. Und: obwohl die Gesellschaft im Wandel ist, leben wir immer noch von unseren Traditionen – und auch von unserer Traditions-Arbeiterschaft und die ist hier besonders stark. Vielleicht stärker als in anderen Regionen.“ Markus Rinderspacher, SPD-Fraktionschef im Landtag

Gezielter Stopp in Hof

Spitzenkandidatin Natascha Kohnen hatte im Landkreis Hof kürzlich eine ihrer am besten besuchten Wahlkampf-Veranstaltungen. Und auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil entschied sich auf seiner Bayern-Tour neben Terminen in Großstädten wie Augsburg, Regensburg, München ganz bewusst für Hof.

Persönliche Gespräche

Dass in der Frühstücks-Runde im Hofer Theater dann nur eine Handvoll Chefs von neuen und alteingesessenen Betrieben sitzen, tut der Stimmung keinen Abbruch. Das persönliche Gespräch zählt, so das Credo der Genossen. Und das hat beispielsweise auch den Studenten Luca Scheuring überzeugt – er trat vor vier Jahren in die Hofer SPD ein.

„Wir setzen auf Themen, die nah an den Menschen sind.“ Luca Scheuring, Student

Der 25-Jährige ist aktiv bei den Jusos, im SPD-Vorstand und engagiert sich auch im Wahlkampf-Team von Klaus Adelt, dem Direktkandidaten im Stimmkreis Hof. Der langjährige Bürgermeister der oberfränkischen Kleinstadt Selbitz sitzt seit 2013 im Maximilianeum.

Adelt hatte zwar vor fünf Jahren mit 33,6 Prozent ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis. Er ist aber letztendlich doch am CSU-Kandidaten Alexander König gescheitert und über die Liste in den Landtag eingezogen .

Chef-Sessel abgegeben

Früher war die Direktkandidatur für die Genossen in Hof das sichere Ticket für Bundestag oder Landtag. So kam die SPD 1998 auf 41,7 Prozent – bei bayernweiten 29 Prozent. Der damalige Kandidat Klaus Wolfrum war einer von fünf direktgewählten SPD-Abgeordneten in München. Doch diese Zeiten sind auch in der SPD-Hochburg schon lange vorbei. Auch die Chef-Sessel in Hofer Landratsamt und im Rathaus mussten die Genossen an die CSU abgeben.