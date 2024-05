Vor der Europawahl: Bayernweite Klima-Demos

Vor der Europawahl in gut einer Woche rufen Klimaaktivisten von "Fridays For Future" heute in Deutschland zum Klimastreik auf. In Berlin versammelten sich bereits mehrere Tausend Menschen. In rund 100 Städten sind laut Organisation ähnliche Proteste geplant. So sollen auch in diversen bayerischen Städten am Nachmittag unter dem Hashtag #democracyforclimate Menschen auf die Straße gehen, wie etwa in Passau, Augsburg, Regensburg, Würzburg, und Kempten.

München: Demo und Klimacamp

In der bayerischen Landeshauptstadt haben die Organisatoren am Nachmittag eine Demo mit rund 8.000 Teilnehmenden am Münchner Königsplatz geplant – wegen des Dauerregens könnten letztlich aber auch weniger kommen, teilte eine Sprecherin von Fridays For Future München auf Anfrage mit.

Zeitgleich findet in München auch ein Klimacamp statt. Noch bis 2. Juni veranstaltet eine Gruppe aus rund 30 Aktivisten Workshops und Vorträge zu verschiedenen Themen rund um den Klimawandel. Neben den einzelnen Workshops besteht für Teilnehmende auch die Möglichkeit, in dem Camp zu übernachten.

Etliche Städte in Franken machen mit

In Unterfranken gibt es am Nachmittag Aktionen in Würzburg, Aschaffenburg und Bad Neustadt. Im oberfränkischen Hof beteiligen sich heute verschiedene Gruppierungen am bundesweiten "Klimastreik zur Europawahl". Dem Aufruf von "Fridays for Future" seien auch die neu gegründete Hofer Gruppe von "Omas gegen rechts", der Bund Naturschutz, die "Parents for Future" und das Hofer Bündnis für Zivilcourage gefolgt.

In Erlangen haben Fridays For Future gemeinsam mit "Pro StUB" zum Streik aufgerufen, einer Initiative, die sich für den Neubau der Stadt-Umland-Bahn von Nürnberg über Erlangen bis Herzogenaurach einsetzt. Für den Tag der Europawahl ist ein Bürgerentscheid zu dem Projekt angesetzt.

Sorge vor "anti-ökologischem Rechtsruck"

Neun Tage vor der Europawahl am 9. Juni wollen die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten mit den Aktionen heute auf die Bedeutung der EU bei der Bewältigung der Klimakrise aufmerksam machen. Sie fordern den EU-weiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas bis 2035 sowie eine Verdopplung der Investitionen in erneuerbare Energien und klimaneutrale Industrien. Das neue EU-Parlament müsse sich klar für Klimaschutz und Demokratie entscheiden, sagte Frieda Egeling, Sprecherin von "Fridays For Future Berlin", in einer Mitteilung.

Vor allem junge Menschen sollen heute mobilisiert werden. Denn die Klimaaktivisten befürchten einen "anti-ökologischen Rechtsruck" bei der Europawahl. Diese habe aber eine große Bedeutung für das Klima. Deshalb sei es wichtig, dass bei der diesjährigen Wahl schon Jugendliche ab 16 Jahren an die Wahlurne dürften, so die Klimaaktivisten auf ihrer Website. Man setze sich dafür ein, dass diese jungen Menschen über die Wahlen Bescheid wüssten und demokratisch wählen gingen.

Ricarda Lang: Klimastreik ist aktueller denn je

Rückendeckung bekommen die Klima-Demonstranten von Grünen-Chefin Ricarda Lang. "Es ist ermutigend zu sehen, dass heute tausende Menschen in ganz Deutschland für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen." Der Klimastreik sei aktueller denn je, so Lang. Eine Woche vor der Europawahl sei klar, dass der 9. Juni wegweisend für die europäische Klimapolitik sein werde. "Teile der Union wollen den Klimaschutz gezielt rückabwickeln und stellen sich damit bewusst gegen den Kurs ihrer eigenen Spitzenkandidatin. Der Zickzack-Kurs der Union beim Green Deal ist eine Gefahr für das Klima, für den Wirtschaftsstandort Deutschland und den Wohlstand in ganz Europa."

Spitzenkandidatin der konservativen europäischen Parteienfamilie EVP ist die amtierende EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie hatte den sogenannten Green Deal 2019 ins Leben gerufen. Damit will die EU bis 2050 klimaneutral werden. Die Strategie umfasst Maßnahmen in verschiedenen Bereichen wie Energie, Verkehr, Industrie und Landwirtschaft.