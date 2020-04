Vor den Sommerferien in die Schulen? Schüler sind skeptisch

Schüler haben Bedenken

Für den User "luca.hnvr_01" käme eine Rückkehr zum jetzigen Zeitpunkt zu früh: "Wenn wir in die Schule müssen, würde es wieder so viele Fälle geben und Tote, weil wir den Virus nach Hause bringen." Erst wenn es einen Impfstoff gebe, sollten die Schulen wieder für alle öffnen. Auch bei User "cryptic_fu1qan_btw" schwingt Sorge über eine mögliche Verschlimmerung der Corona-Krise mit: "Dann wundern die sich über die nächste Welle."

Homeschooling: Zwischen Herausforderung und "endlich mal Ruhe"

Dabei ist das Homeschooling für einige eine Herausforderung. "Wir kriegen das doppelte an Stoff, was wir in der Schule machen würden. Besonders schwierig ist das Lernen. Man muss sehr viel lernen", ist von "jawa_207" zu lesen. Auch "yasmile15" meint: "Mir fällt es nicht leichter, weil wir uns den Lernstoff meistens selbst beibringen müssen."

"jessica.det" dagegen sieht in dieser Situation einen Vorteil: "Ich kann mich zuhause mehr konzentrieren, ohne den ganzen Lärm meiner Klassenkameraden." Manche vermissen aber genau die. "zaraderladen" schreibt:" Der einzige Grund, warum ich wieder in die Schule will, ist eigentlich, um meine Freunde wenigstens zu sehen."

Coronavirus: Alles Wissenswerte finden Sie hier

Hoffnung und Skepsis

Nicht alle stehen der Idee Piazolos abgeneigt gegenüber. "ella.138362kf" hofft, dass es bald Lockerungen gibt: "Das wäre gut, ich will in die Schule." Ebenso "joko_lol", der aber skeptisch bleibt: "Ich hoffe es, aber ich glaube es leider nicht." Auch die Fünftklässlerin "emmamai4p" vermisst den Unterricht vor Ort: "Ich würde schon gerne wieder in die Schule, [...] ich wollte [dort] mehr Zeit verbringen in diesem Jahr."

Und "rolfschulz49" hält den von Piazolo vorgegeben Zeitrahmen mit einem Augenzwinkern ohnehin für interpretierbar: "Pfingsten 2021 ist ja auch noch etwas hin. Könnte sogar klappen." Die Pläne des Kultusministers dürften aber doch zeitlich etwas knapper gefasst sein.