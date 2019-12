Vor dem SPD-Parteitag: Grötsch glaubt an Fortbestand der GroKo

Der Generalsekretär der Bayern-SPD, Uli Grötsch aus Waidhaus, hat sich für Kevin Kühnert als neuen SPD-Vizechef ausgesprochen. Grötsch sagte im "B5 Thema des Tages" mit Blick auf die anstehende Kampfkandidatur zwischen dem Juso-Chef und Arbeitsminister Hubertus Heil beim SPD-Parteitag in Berlin, das sei in der Tat eine Richtungsentscheidung. Er selbst sei für Kühnert, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete:

"Hubertus Heil macht eine wahnsinnig gute Arbeit als Arbeitsminister und Kevin Kühnert war natürlich einer von denen, die immer in die Richtung 'nicht weiter so' gegangen sind." Uli Grötsch, Generalsekretär der Bayern-SPD

Zuversicht in der GroKo-Frage

Der SPD-Bundestagsabgeordnete äußerte sich auch zur Frage, ob die SPD in der Großen Koalition bleiben soll oder nicht. Er sei zuversichtlich, dass die Sozialdemokraten in der Koalition verbleiben werden: "Nach allem, was ich jetzt höre, ist es wirklich nur noch eine überschaubare Gruppe, die der Meinung ist, dass wir raus sollen, deshalb bin ich zuversichtlich, dass das nicht passieren wird."

Grötsch betonte, man sei mittendrin in den Verhandlungen über die Grundrente, die SPD habe die Kindergrundsicherung auf den Weg gebracht, "all diese Dinge wollen wir jetzt nicht einfach über Bord werfen, sondern durchziehen".