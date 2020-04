Vor Corona investiert: Das lange Warten auf Gäste und Kunden

Auf Essen zum Abholen umgestiegen

Das Hotel ist zu dieser Jahreszeit immer fast ausgebucht, und im Gasthof gehen an einem schönen Frühlingstag bis zu 500 Essen raus. Jetzt die Stille, kein Gläserklirren aus der Küche, kein Lachen an den Tischen. Seit Anfang April sind alle 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Die Raspls bieten jetzt Essen zum Abholen an. Das wird gut angenommen. Und sie sind trotz allem auch noch großzügig: Zum Beispiel Krankenschwestern, Pfleger oder Supermarktverkäuferinnen zahlen nur die Hälfte für die To-go-Gerichte. Wie lange die Raspls so durchhalten? Das wissen sie nicht. In Bayern ist weiterhin nicht klar, wann die Gastronomie wieder aufsperren darf.

Modehaus hat zu viele Quadratmeter

Auch bei den Hells in Mühldorf ist unklar, wann es weitergeht. Ihr Modehaus hat 2.000 Quadratmeter. Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern dürfen in Bayern ab 27. April wieder öffnen. Die Hells müssen also weiter warten.

"Das Problem ist nur: Wann geht es weiter und wie geht es weiter? Aufsperren müssen wir irgendwann, weil sonst geht es nicht mehr weiter." Petra Hell