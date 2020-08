Vor Ausbildungsstart: Knapp 1500 Stellen in Ostbayern unbesetzt

Vor dem Start ins neue Ausbildungsjahr am 1. September, hat die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz in Regensburg die aktuellen Ausbildungszahlen veröffentlicht. Demnach starten insgesamt rund 4.700 Jugendliche ins Berufsleben. Das sind rund 9 Prozent (8,9 Prozent) weniger als im vergangenen Jahr. Niederbayern (10.6 Prozent) hat im Verhältnis zur Oberpfalz (6,9 Prozent) einen höheren Ausbildungsrückgang zu verzeichnen, so die Handwerkskammer.

Corona bremst Ausbildungsstart

Zu den Ursachen des Lehrling-Rückgangs zählt die Tatsache, dass es allgemein weniger Schulabgänger gäbe sowie der coronabedingte Lockdown im Frühjahr.

"Es waren weder Ausbildungsmessen, Berufsberatungen, Praktika oder gar Vorstellungsgespräche für angehende Lehrlinge möglich, das spiegelt sich in den Ausbildungszahlen wider", sagt Jürgen Kilger der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer.

Die Betriebe in Niederbayern und der Oberpfalz suchen weiterhin ambitioniert nach Nachwuchs.

Freie Plätze noch in laufendem Jahr besetzbar

Für das kommende Ausbildungsjahr sind sowohl in Niederbayern als auch in der Oberpfalz über 700 Stellen frei. Vor allem in Berufen wie Elektroniker, Heizungsmechaniker oder auch Bürokaufleute werden Azubis gesucht. Auch nach dem offiziellen Start ins Ausbildungsjahr am Dienstag (1. September) ist es noch möglich, eine Lehrstelle zu beginnen.