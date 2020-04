30.04.2020, 12:10 Uhr

Vor 75 Jahren übernahmen die Alliierten Lindau am Bodensee

Ende der Terrorherrschaft: Vor 75 Jahren haben die Alliierten die Nationalsozialisten besiegt. Am 30. April 1945, marschierten die Franzosen in Lindau am Bodensee ein und übernahmen die Rot-Kreuz-Stadt. Sie drangen bis ins Oberallgäu vor.