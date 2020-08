Vor 70 Jahren: Startschuss für Bayern 2

Es ist der 18. August 1950. Der damalige BR-Intendant Rudolf von Scholtz gibt den Startschuss für das Programm, das mal Bayern 2 heißen soll. Damals noch ohne Namen, wurde ganz pragmatisch als das "zweite Programm" aus Nürnberg gesendet. Zum Sendestart gab es unter anderem ein Teekonzert, eine Übertragung von der Funkausstellung Düsseldorf und das Hörspiel "Das Streichquartett".

Technische Bedingungen

Aber warum eigentlich ein zweites Programm? Zu Beginn waren das weder Gründe des höheren Anspruchs, noch eines breiteren Angebots, sondern technische: "Die technische Lage des Bayerischen Rundfunks war so, dass er nur einen Teil des Sendegebiets mit befriedigender Empfangsqualität erreichen konnte", erzählt der ehemalige Sendeleiter Otto Freundorfer.

Den Kürzeren gezogen

Denn beim Kopenhagener Wellenplan von 1948 zur Verteilung der Sendefrequenzen für Rundfunksender im Lang- und Mittelwellenbereich hatte der BR buchstäblich den Kürzeren gezogen: Er erhielt die kürzeste – und damit die schlechteste – Mittelwelle. Dafür war der BR einer der ersten die über Ultrakurzwelle, also UKW, sendete.

"Es hat gar nicht lange gedauert, da waren in Bayern so viele Ultrakurzwellen-Sender errichtet, dass der eine Teil Bayerns über die Mittelwelle erreicht werden konnte und ein anderer Teil über die Ultrakurzwelle." Otto Freundorfer, ehemaliger Sendeleiter.

Eigenes Programm ab 1958

Ein eigenes Programm sendete das spätere Bayern 2 aber erst Ende der 1950er Jahre. Anfang der 60er definierte der BR dann seine Hörfunkprogramme stärker: Das erste wurde zum "Programm für alle", das zweite sollte den „wählerischen Hörer“ ansprechen.

"Der Herr von Scholtz sprach immer von fünf ‚Publikümmern‘ die wird befriedigen müssten, aber leider Gottes sind wir zu meiner Zeit nur dazu gekommen zwei Publikümmer zu befriedigen." Otto Freundorfer, ehemaliger Sendeleiter.

Im Laufe der Jahre rückte das aber immer stärker in den Fokus und 1974 wurde das zweite dann endlich zu "Bayern 2" und sollte das „Spezialprogramm für wechselnde Hörergruppen“ sein.

Erschließung neuer "Publikümmer"

Die neuen "Publikümmer", die Intendant Scholtz damals forderte wurden später unter anderem auch die Kinder und die Jugend. Heute gilt sie längst als legendär: Die Kinderfunk-Reihe "Der Sonntagwecker" mit Thomas Margulis feierte am 6. Januar 1974 ihre Premiere. Und der als Jugendmagazin gegründete "Zündfunk" sollte Jugendliche zu Bayern-2-Hörern machen.

"Bayern 2" wird "Bayern 2 Wort"

So langsam war Bayern 2 der Sender, der er heute ist. Eine große Veränderung stand aber noch an: Bayern 2 wollte seit 1985 "anspruchsvolles Kultur- und Zielgruppenprogramm" sein, entwickelte sich zum Spartenprogramm Wort und benannte sich deshalb zwischenzeitlich passenderweise in Bayern 2 Wort um. Sendungen wie die "Radiowelt" und das "Notizbuch", das von Bayern 1 zu Bayern 2 wechselte, festigten den Anspruch des Senders, ein Sender mit Anspruch zu sein.

Innovationen im Radio

Bayern 2 stand aber auch immer für Innovationen: Im "Tagesgespräch", der täglichen Talk-Show, diskutieren die Bayern-2-Moderatoren mit den Zuhörern seit 1995 über die Aufreger des Tages. Und das "Ende der Welt", die Radioglosse, wird zehn Jahre später der erste Podcast des BR online. Das Radio findet seinen Weg vom linearen zum jederzeit abrufbaren.

Und nach 70 Jahren ist Bayern 2, das, was es heute ist. Alles Gute Bayern 2 und auf die kommenden 70 Jahre.