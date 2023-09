Vor 600 Jahren: "Ewige Verwahrung" der Reichskleinodien

💡 Stichwort: Reichskleinodien

Neben Reichskreuz, Reichsschwert und Heiliger Lanze war die Reichskrone der wichtigste Teil der Reichskleinodien. Mit der Kaiserkrone wurden die meisten römisch-deutschen Herrscher seit Konrad II. im Jahr 1027 gekrönt.

Im Mittelalter hatten die Reichskleinodien keinen festen Aufbewahrungsort. Die in ihrem Reich umherziehenden Herrscher nahmen den Schatz nicht selten mit. So wanderte er von Burg zu Burg. Einer der Aufbewahrungsorte war beispielsweise Burg Trifels im Pfälzerwald (Rheinland-Pfalz), wo Besucher heute Nachbildungen der Reichskleinodien besichtigen können.

Anfang der 1420er-Jahre befanden sich die Reichskleinodien in Ofen (Budapest), wo damals Kaiser Sigismund (1368-1437) residierte. Wegen der Hussitenkriege ließ sie Sigismund im Jahr 1423 nach Nürnberg holen. Nur zu Krönungszeremonien gingen die Nürnberger Kleinodien auf Reise, meist nach Aachen oder Frankfurt am Main.

In Nürnberg wurden all die Kostbarkeiten in einer in Silber gefasste Truhe aufbewahrt: im Heiltumsschrein. Die Truhe wurde auf dem Dachboden der Heilig-Geist-Kapelle verstaut. Aufgeschlossen werden konnte der Schrein nur mit einem guten Dutzend Schlüsseln, die auf mehrere Personen verteilt waren. Heute wird der Heiltumsschrein im Germanischen Nationalmuseum ausgestellt.