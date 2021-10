Vor 60 Jahren: Brandkatastrophe auf der Burg Trausnitz

Heute jährt sich der Großbrand auf der Burg Trausnitz in Landshut zum 60. Mal. Am 21. Oktober 1961 um 4.23 Uhr Früh brach das Feuer aus und trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten dauerte es lange, bis der Brand gelöscht war. Ein traumatischer Tag in der Geschichte der mittelalterlichen Stadt.

Ein Todesfall und vernichtete Zeitzeugnisse

Ein Feuerwehrmann starb an den Folgen der Verletzungen, die er sich beim Einsatz zugezogen hatte. Der sogenannte Fürstenbau der Burg wurde innen fast völlig zerstört. Auch viele der im Bau gelagerten Akten des Staatsarchives wurden ein Raub der Flammen. Das Feuer wurde vermutlich durch einen nicht ausgesteckten Tauchsieder in einem Putzeimer ausgelöst.

"Auf einmal stand alles in Flammen"

Zunächst rauchte die Burg nur, erzählt Erich Hackl, einer der letzten noch lebenden Zeitzeugen des Einsatzes dem Bayerischen Rundfunk. Doch dann, so der damals 19-Jährige Feuerwehrmann, gab es "eine regelrechte Explosion, als auf einmal alles in Flammen stand".

Feuerwehren aus München und Regensburg und Einheiten der Bundeswehr kamen zu Hilfe. Der Kampf gegen die Flammen dauerte fast den ganzen Tag. Der sogenannte Fürstenbau mit den Rittersälen und den Gemächern, die sich Märchenkönig Ludwig der Zweite auf der Burg Trausnitz einrichten ließ, wurden völlig zerstört. Noch im gleichen Jahr hat die Staatsregierung den Wiederaufbau des Fürstenbaus beschlossen.