Vor 50 Jahren: Ramsar-Konvention zum Schutz von Feuchtgebieten

Eine rund 1.000 Hektar große Fläche zwischen Rosenheim und dem Alpenrand, die sogenannten Rosenheimer Stammbeckenmoore, ist das jüngste "Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung" in Deutschland nach dem Ramsar-Abkommen. Neun solcher Gebiete gibt es damit inzwischen in Bayern, 35 in ganz Deutschland. Unter den anderen bayerischen Ramsar-Schutzgebieten finden sich der Starnberger See, Ammer- und Chiemsee, der Untere Inn zwischen Haiming und Neuhaus, das Donaumoos oder der Ismaninger Speichersee im Osten von München.

Einzigartige Lebensräume

Weltweit sind inzwischen mehr als 2.400 Feuchtgebiete in der Ramsar-Liste aufgenommen - mit einer Gesamtfläche von mehr als 2,5 Millionen Quadratkilometern. Aufnahmekriterien sind entweder die Einzigartigkeit oder die internationale Bedeutung für die dort lebenden Arten, insbesondere der Watt- und Wasservögel. So ist das Gebiet zwischen Rosenheim und Alpen Teil eines der größten Moorkomplexe Süddeutschlands. Dort, wo sich bis vor circa 10.000 Jahren ein eiszeitlicher See erstreckte, beherbergen heute Moorflächen gefährdete Pflanzenarten wie die des Sonnentaus sowie vom Aussterben bedrohte Vogel-, Libellen- Schmetterlings- und Heuschreckenarten.

Zerstörung und Renaturierung

Im 19. Jahrhundert begann der Mensch, die Rosenheimer Moore zu entwässern und Torf abzubauen, der als Brennstoff gebraucht wurde für Eisenbahnen, Brauereien und Salinen, später fand er als Blumenerde Verwendung. Die moorspezifischen Arten und Lebensgemeinschaften wurden daraufhin von trockenen Heiden und Moorwäldern verdrängt. Noch bis 2005 wurde großflächig Torf für die Produktion von Blumenerde abgebaut. Heute wird Torf nur noch auf kleinen Flächen für Heilzwecke entnommen. Zudem gibt es Projekte, um die Hochmoorflächen zu renaturieren.

Was bringt die Ausweisung als Ramsar-Gebiet?

Ob Rosenheimer Stammbeckenmoore, Ismaninger Speichersee, französische Camargue, rumänisches Donaudelta oder Okawangodelta in Botswana -- für sie alle gilt, dass die jeweiligen Staatsregierungen sich im Ramsar-Abkommen verpflichtet haben, diese Lebensräume zu erhalten, zu fördern und zu sichern - durch Biotopmanagement und nachhaltige Nutzung. Darüber hinaus müssen die Vertragsstaaten dafür sorgen, dass innerhalb ihrer Hoheitsgebiete auch alle übrigen Feuchtgebiete soweit wie möglich nachhaltig genutzt werden.