Vor 50 Jahren: Das Olympische Feuer 1972 durch Unterfranken

Der Zeitplan war auf die Minute festgelegt. Und das Olympische Feuer zog auf dem Weg von München nach Kiel tausende Menschen an die Strecke. 922 Kilometer, 1.280 Läufer, 90 Radfahrer und 34 Reiter sollten binnen 48 Stunden die Flamme bis zum Olympiazentrum der Segler an den Hafen des Kieler Stadtteils Schilksee bringen. In Zeil am Main übernahmen Kurt Brehm und seine beiden Begleiter Hans-Jürgen Biertempfel und Wolfgang Maier die Flamme morgens um 6.00 Uhr am Markplatz.

"Das war Gänsehaut-Feeling"

Das Olympische Feuer durfte nicht jeder tragen. Zunächst mal wurden in den Vereinen die Läufer ausgewählt, dann wurden von einem Team aus München die Laufleistungen der Sportler genau überprüft. Wer über 3.30 Minuten auf 1.000 Meter brauchte, war draußen. Wer schließlich ausgewählt wurde, musste noch eine medizinische Untersuchung über sich ergehen lassen. Der damals 17-jährige Wolfang Maier erzählt, dass auf dem kleinen Zeiler Markplatz rund 1.500 Menschen auf die Läufer warteten. "Das war Gänsehaut-Feeling", sagte er heute.

Ersatzfeuer in Laterne immer dabei

Kurz vor Haßfurt übernahm Josef Saalfrank das Olympische Feuer. Wie jeder Athlet trug er eine der rund 6.700 gefertigten Staffelstäben aus Edelmetall mit einer integrierten Gaskartusche. Den olympischen Fackelstab durfte jeder der Hauptläufer behalten. Genauso wie das weiße Trikot mit den Olympischen Ringen auf der Brust. Für den Fall, dass auf der Strecke oder bei der Übergabe die Flamme erlöschen sollte, hatten die offiziellen Begleiter aus München immer die "Originalflamme" in einer Art Laterne dabei, erzählt Josef Saalfrank.

Schneller als der offizielle Zeitplan

Josef Saalfrank war – wie alle Staffelläufer – begeistert von der Resonanz der Menschen. Die Leute hätten rechts und links der Laufstrecke gestanden, "wie bei der Tour de France", erzählt der heute 83-jährige ehemalige ausgezeichnete Diskus-Werfer und Kugelstoßer mit dutzenden Deutschen-, Süddeutschen- und Bayerischen Meisterschaftstiteln. Schon zwischen Zeil und Haßfurt seien die Läufer rund 20 Minuten vor dem offiziellen Zeitplan gelegen.

Fackelstab wird bis heute hoch in Ehren gehalten

Josef Saalfrank hat für seinen Staffelstab eine extra Halterung gefertigt. Und er hat sie so modifiziert, dass dort – wo einst das olympische Feuer brannte – heute eine Kerze angezündet werden kann. Und die Fotos von damals inclusive Zeitungsartikel werden natürlich bis heute gut verpackt aufgehoben. "Man war plötzlich eine Persönlichkeit", sagt Josef Saalfrank und lächelt stolz.