Vor 35 Jahren: Katastrophenhochwasser bei Niederachdorf

Mit Schrecken denken die Einwohner von Niederachdorf, einem Ortsteil von Kirchroth im Landkreis Straubing-Bogen, heute noch an die Ereignisse vom Abend des Palmsonntags vor 35 Jahren: Nach starken Regenfällen durchweichte am 27. März 1988 ein schweres Hochwasser den Donaudamm so stark, dass er gegen 17 Uhr brach und zahlreiche Ortschaften am Nordufer der Donau überschwemmt wurden.

2.400 Menschen mussten evakuiert werden

Alle Versuche von Soldaten, den Damm mit Sandsäcken zu stabilisieren, waren vergebens. In aller Eile wurden über 2.400 Menschen und über 2.000 Stück Vieh evakuiert. Soldaten der Bundeswehr fuhren auf Booten durch die überschwemmten Ortschaften, um bedrohten Menschen und Tieren zu helfen.

Der Bayerische Rundfunk sendete die ganze Nacht hindurch stündlich – nach den Nachrichten im Radio. Die Informationen kamen aus dem Lagezentrum im Landratsamt Straubing-Bogen. Das ganze Ausmaß der Katastrophe war völlig unüberschaubar und unklar. Es war nicht sicher, ob nicht auch die Autobahn - die A3 zwischen Regensburg und Straubing - überschwemmt war.

Altersschwacher Donaudamm brach

Der Donaudamm war vor allem deshalb altersschwach, weil die Diskussion über den Ausbau der Donau zwischen Straubing und Vilshofen andauerte. Unklar war, ob die Strecke - nach dem Vorbild der gesamten Donau zwischen Ulm und Regensburg - ebenfalls mit Staustufen ausgebaut wird, oder ob ein naturnaher Ausbau kommt.

Nach der Hochwasserkatastrophe dauerte es noch Jahre, bis die Entscheidung zugunsten des naturnahen Ausbaus fiel. Die Behörden begannen aber nach der Überschwemmung umgehend, zumindest eine Verstärkung der Dämme für ein Hochwasser, das im Durchschnitt alle 100 Jahre eintritt, umzusetzen.

2013: Südliche Teile Deggendorfs überschwemmt

Nach Angaben von Michael Kühberger, dem Leiter des Wasserwirtschaftsamts Deggendorf, haben sich diese Maßnahmen vor allem beim erneuten Katastrophenhochwasser 2013 bewährt und etwa dazu geführt, dass in der nördlich der Donau gelegenen Stadt Deggendorf nahezu normaler Alltag herrschte, während das südlich der Donau gelegene Fischerdorf mitsamt dem Autobahnkreuz Deggendorf überschwemmt wurde.

Seither wurden in den vergangenen zehn Jahren weitere 600 Millionen Euro für den Hochwasserschutz an der Donau zwischen Straubing und Vilshofen im Landkreis Passau ausgegeben. Kühberger rechnet damit, dass in den nächsten Jahren mindestens noch einmal eine Summe dieser Größenordnung in den Hochwasserschutz fließt.