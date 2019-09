Vor 30 Jahren in Prag: Niederbayer hält Genschers Megaphon

Die Deutsche Botschaft in Prag

Im prunkvollen Konferenzsaal der Deutschen Botschaft in Prag herrscht Gedränge - ähnlich wie vor 30 Jahren - nur die Stockbetten fehlen, sagt Dieter Joseph. Der pensionierte BGS-Beamte, der 1989 für die Sicherheit im historischen Palais Lobkowitz im Prager Regierungs- und Botschaftsviertel verantwortlich war, muss diesmal auch kein Megaphon halten. Für die Rede des damaligen Kanzleramtschefs Rudolf Seiters ist eine Lautsprecheranlage aufgebaut. Die Botschaft veranstaltet ein Fest der Freundschaft - ein Treffen derer, die damals dabei waren und Geschichte geschrieben haben.

Zurück am historischen Botschafts-Balkon

Zum ersten Mal nach 30 Jahren steht Dieter Joseph wieder auf dem Botschaftsbalkon. Dort wo er für Genscher das Megaphon gehalten hat.

"Das war bei mir so, dass ich mich ein bißchen geduckt habe, dass ich die Flüstertüte halten konnte." Dieter Joseph

Dass das der Anfang des Endes der DDR war und Geschichte geschrieben wurde war damals weder Dieter Joseph noch den meisten Flüchtlingen in der Botschaft bewusst.

30 Jahre später: Fest der Freundschaft

Das Fest der Freundschaft in der Prager Botschaft ist eins, das die Erinnerungen wachhält - auch unten am Botschaftszaun - viele damalige Flüchtlinge gehen daran wieder vorbei, manche von ihnen haben Tränen in den Augen.

Das Rote Kreuz hatte damals im Garten Zelte aufgestellt, um die weit über 4.000 Menschen auf dem Botschaftsgelände wenigstens einigermaßen unterzubringen. Trotzdem, Platz war keiner mehr, erzählt Dieter Joseph als er in das Zelt schaut, das zum Jubiläumsfest extra aufgebaut ist.

"Ich stell mir gerade vor, wie das damals war. Wie man sich durch die Leute durchkämpfen musste, wenn man einen Zeltsprecher haben wollte. Es ist nicht zu fassen." Dieter Joseph

Die Tage und Wochen im Herbst 1989 in der der Deutschen Botschaft in Tschechien - am Wochenende sind sie beim Fest der Freundschaft in Prag wieder lebendig geworden.