Vor 30 Jahren: Der Flughafen München zieht ins Erdinger Moos

Jobmotor lässt Mieten steigen

Immer wieder wird der Flughafen als "Jobmotor" bezeichnet. 2018 waren gut 38.000 Menschen auf dem Gelände beschäftigt. Weil es auch vor dem Flughafen schon wenige Arbeitslose im Raum Freising/Erding gab, kam es zu einem enormen Zuzug – und in der Folge zu explodierenden Mieten und Grundstückspreisen. Das Umland hat auch mit Lärm und Verkehr zu kämpfen. In jüngerer Zeit rückte zudem das Thema Feinstaubbelastung immer mehr in den Fokus.

Prominente Passagiere und Sicherheitsvorkehrungen

In 30 Jahren Flughafengeschichte landeten auch einige prominente Fluggäste im Erdinger Moos. So kamen 1992 etwa die Teilnehmer des Weltwirtschaftsgipfels, darunter zahlreiche Regierungschefs. 2006 wurde Papst Benedikt XVI. empfangen und 2015 der damalige US-Präsident Barack Obama. Wegen des G7-Gipfels flog er mit der Airforce One zum Flughafen München. Höchste Sicherheitsvorkehrungen waren nötig.

Vulkanasche lässt Tausende stranden

Ein weiteres markantes Datum war der 16. April 2010. Nach einem Vulkanausbruch in Island musste auch der Flughafen München dicht machen – als letzter in Deutschland, wie der langjährige Verkehrsleiter Alexander Hoffmann berichtet. Davor waren noch viele Flugzeuge mit anderen Zielen dorthin umgeleitet worden. Letztlich saßen Tausende in den Terminals fest.

Stillstand in Corona-Pandemie

Gähnende Leere herrschte dagegen nach Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020. Flughafenchef Jost Lammers erinnert sich noch immer mit Schrecken daran, dass die Anzeigentafeln gerade noch eine Handvoll Flüge anzeigten: "Das war der absolute Tiefpunkt." Erst wenige Monate zuvor war Lammers Flughafen-Chef geworden. Seinen Start in der neuen Position hatte er sich wohl anders vorgestellt.

Zeitreise für die Nachbarn

Für Monika Riesch und ihre Familie in Attaching war der Stillstand dagegen "ein Segen", wie sie sagt. In Haus und Garten war es wieder ruhig, "es war wie früher". Die reinste Zeitreise in die Vergangenheit. Mittlerweile zählt der Münchner Flughafen wieder etwa 800 Starts und Landungen am Tag – 400 weniger als vor Corona.

Startbahn-Pläne liegen auf Eis

Unabhängig davon werden die Pläne für eine bereits genehmigte dritte Startbahn gerade nicht mehr weiterverfolgt. Die bayerische Staatsregierung hatte sie schon 2018 per Moratorium erst einmal auf Eis gelegt. Bereits 2012 war das Vorhaben bei einem Münchner Bürgerentscheid von einer Mehrheit abgelehnt worden.

Jubiläumsfeier mit dem Ministerpräsidenten

Am Dienstag – genau 30 Jahre nach Inbetriebnahme des Flughafens – soll im Erdinger Moos aber gefeiert werden. Im MAC gibt es einen Empfang mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), dem bayerischen Finanzminister und FMG-Aufsichtsratsvorsitzenden Albert Füracker (CSU), dem Münchner Wirtschaftsreferenten Clemens Baumgärtner (CSU) sowie Vertreterinnen und Vertretern der Lufthansa.