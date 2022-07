Vor 30 Jahren: Als der Papst Ministrantinnen erlaubte

Katharina Tartler bereitet mit ihrem Bruder Korbinian im Pfarrheim von St. Agnes das morgige Treffen der Ministranten vor: ein Krimidinner. Die Gruppe der Ministranten in der Pfarrei im Münchner Norden ist recht groß, es gibt 40 Messdiener, besser gesagt: 30 davon sind Messdienerinnen, betont Oberministrantin Katharina Tartler. "Wir hatten einen Jahrgang, da kamen, glaube ich, 14 neue Ministranten hinzu, das waren alles Mädchen und ein Junge war dabei."

Ministranten - "Das ist wie meine zweite Familie für mich"

Sonntags sind beim Gottesdienst in Sankt Agnes manchmal bis zu 20 Ministranten rund um den Altar versammelt. Das hängt auch mit ihr zusammen: Katharina Tartler, 26 Jahre alt, ministriert seit der 3. Klasse, organisiert Ausflüge und Ministranten-Wallfahrten.

Bei den Kommunionkindern und deren Eltern wirbt sie um Nachwuchs für ihre Gruppe: "Ich bin hier aufgewachsen. Es ist einfach meine Heimat. Das ist wie meine zweite Familie für mich. Mittlerweile finde ich es auch schön, einfach neue Ministranten anzulernen. Auch den Weg zum Glauben zu bereiten, weil das ist ja heute nicht mehr selbstverständlich."

Zum Artikel: "Tanzender Priester begeistert Gläubige im Landkreis Regen"

Papst Johannes Paul II. macht Weg frei für Ministrantinnen

Vor 30 Jahren, am 11. Juli 1992, verkündete Papst Johannes Paul II., dass Kanon 230 des Kirchenrechts zum Ministrantenamt so zu interpretieren sei, dass auch Mädchen den Dienst ausführen dürften.

Damit machte der Papst den Weg frei für eine Öffnung der Kirche, die schon das Zweite Vatikanische Konzil vorsah, sagt der Liturgiewissenschaftler Stephan Wahle von der Uni Freiburg: "In den meisten Gemeinden hat man seit Ende des Konzils, ab den 70er Jahren auch Mädchen am Altar zugelassen. Und dann kam im Grunde genommen relativ spät erst auch die offizielle Zulassung. Also etwas wurde ins Recht gesetzt, was in vielen Ländern schon gute Praxis war."

Dienst am Altar galt lange als Vorbereitung aufs Priesteramt

In der Liturgiekonstitution "Sacrosanctum Concilium" hielt das Konzil ausdrücklich fest, dass auch Messdiener einen liturgischen Dienst ausübten. Eine Einschränkung nur auf Buben war aber nicht vorgesehen. Und doch brauchte es das Schreiben des Papstes, denn über Jahrhunderte war das Amt des "Akolyten", also des Helfers eines Diakons oder Priesters, jungen Männern vorbehalten. Der Dienst am Altar galt damals gemeinhin als Vorbereitung für das Priesteramt, so der Liturgiewissenschaftler.

In fast allen Gemeinden ministrieren mittlerweile mehr Mädchen als Jungen. Selbst im Münchner Liebfrauendom wurden nach jahrzehntelangem Sträuben vor vier Jahren Mädchen zum Dienst am Altar zugelassen. Und wer wird heute noch Ministrant? Immer noch viele, sagt Stefan Heumann vom Ministrantenverband der Erzdiözese München-Freising.

Zahl der Messdiener während Corona gestiegen

Durch Corona sei die Zahl der Mitglieder sogar gestiegen, "weil man einfach gemerkt hat, dass diese Gemeinschaft, die da entsteht, dass die trotz Corona weiterbestehen kann und dass man sich da auf den anderen verlassen kann." Die Gruppenstunden hätten digital stattgefunden, sagt Heumann, "die Ministranten sind trotzdem vor Ort gewesen – zwar mit Abstand und weniger. Aber man hat gemerkt, dass diese Gemeinschaft, die beim Ministrieren entsteht, einfach sehr wichtig ist und einen gewissen Spirit gibt."

Ein Spirit, der Oberministrantin Katharina Tartler weit übers Ministrieren hinaus motiviert hat: Sie sitzt im Pfarrgemeinderat, im Arbeitskreis Liturgie, und mittlerweile ist sie auch Lektorin und Leiterin von Wort-Gottes-Feiern. "Ich predige auch und ich merke, dass es bei der Gemeinde ganz gut ankommt. Also die haben auch kein Problem damit, wenn mal ein Laie oder auch eine Frau Wort-Gottes-Feiern hält."

"Es geht vielleicht zu langsam, aber es verändert sich auf jeden Fall etwas"

Wenn Leute von außen darauf schauen, würden ihnen die Veränderungen vermutlich nicht groß auffallen, sagt die Oberministrantin. "Aber ich denke schon, dass sich einiges verändert hat. Klar, es geht langsam, vielleicht ein bisschen zu langsam, aber es verändert sich auf jeden Fall etwas."

Katharina Tartler ist eine Pionierin und sie zeigt, dass Frauen in der katholischen Kirche durchaus etwas bewegen können – wenn man sie lässt.