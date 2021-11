Vor 2G-Übergangsregel: Kritik kam auch aus der Oberpfalz

Nachdem die Corona-Ampel auf Rot gesprungen war und damit auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren Indoor-Sport nur noch mit 2G erlaubt sein sollte, hat es Kritik von Sportvereinen gegeben - auch aus Niederbayern und der Oberpfalz. Ministerpräsident Söder und sein Kabinett haben mit einer Übergangsregelung für Jugendliche reagiert.

Übergangsregel bis Jahresende gültig

Ungeimpfte Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren dürfen demnach in Bayern bei Warnstufe Rot zwar weiterhin nicht ins Fußballstadion oder ins Kino. Zumindest dürfen sie jetzt aber noch zum Sporttraining oder in Theatergruppen gehen, so Söder. Die Regelung soll bis Ende des Jahres gelten. Kritik hatte es zuvor auch von Sportvereinen aus Niederbayern und der Oberpfalz gegeben. Die 2G-Regelung für die ab Zwölfjährigen sei nicht förderlich für die U16-Mannschaften, sagten mehrere Trainer dem BR.

Handball-Trainerin fürchtet um Nachwuchs

Kerstin Riedmüller aus dem Vorstand der SG Regensburg etwa hat die Sorge, dass sie Nachwuchs verliert: "Gerade im Jugendbereich ist 2G für uns Handballer auch noch bitter, weil es ist sowieso das Alter ist, in dem viele Kinder noch Fußball und Handball spielen, und dann gehen sie zum Fußball nach draußen und wandern uns ab." Zudem würden Kinder und Jugendliche herausfallen, die gerade erst zwölf Jahre alt geworden sind und noch keine Möglichkeit gehabt haben, sich impfen zu lassen.

Die Vereine kritisierten zudem, dass die Maßnahmen sehr kurzfristig bekanntgegeben worden seien. Damit habe man ohnehin nicht ausreichend Zeit gehabt, sich entsprechend vorzubereiten.

Trainer dürfen mit PCR-Test aktiv sein

Neben der Übergangsregelung gilt auch für Trainer, die nicht geimpft oder genesen sind, eine Ausnahme. Sie können das Training leiten, wenn sie zwei Mal pro Woche einen PCR-Test machen.

Deshalb wünscht sich beispielsweise Toni Kiebler, Vorsitzender des TV Dingolfing, kostenfreie Tests für ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer, die das betrifft.