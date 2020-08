Vor 200 Jahren: Die Erstbesteigung der Zugspitze

Tirol gegen Bayern - ein touristischer Wettlauf

1851 brachten bayerische Alpinisten das erste Gipfelkreuz auf der Zugspitze an. Als zum Ende des 19. Jahrhunderts der Alpentourismus für ein immer breiteres Publikum attraktiv wird, fordern die Alpenvereine den Ausbau der touristischen Infrastruktur. Der Gipfel der Zugspitze soll technisch erschlossen werden. In Bayern und Tirol werden 1924 fast gleichzeitig Lizenzen für den Bau einer Bergbahn beantragt. Während das Handelsministerium in München die Genehmigung verweigert, können die Tiroler ihre Pläne schnell umsetzen. Ein Vorsprung, der für Bayern nicht mehr aufzuholen ist: Am 5. Juli 1926 feiert die Tiroler Zugspitzbahn ihre Jungfernfahrt.

Die Zugspitze als Touristenmagnet

Die Bayerische Zugspitzbahn, eine Zahnradbahn, wird erst 1930 fertiggestellt. 1963 nahm dann auch die Eibsee-Seilbahn ihren Betrieb auf. 2017 wurde sie durch die heutige Bahn ersetzt: eine hochmoderne Seilbahn mit Großraumgondeln, die in neun Minuten von Grainau am Eibsee auf Deutschlands höchsten Berg fährt.

Heute ist die Besteigung der Zugspitze attraktiver denn je. An Spitzentagen wandern mehr als 700 Bergsteiger auf den Gipfel. Viele gehen durch das Reintal - fast denselben Weg, den sich auch Josef Naus vor 200 Jahren ausgesucht hat.