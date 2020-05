06.05.2020, 15:29 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Vor 20 Jahren: Landesgartenschau in Memmingen

Eine Landesgartenschau in unserer Stadt? Viele Städte winken da ab, zu teuer, keine Akzeptanz. So war das anfangs auch in Memmingen. Doch bald stellte sich heraus, die Landesgartenschau 2000 ist bis auf den heutigen Tag ein Gewinn für die Stadt.