Vor 125 Jahren Nürnberger Fahrradhersteller Triumph gegründet

Die Marke Triumph stand lange Zeit für Qualität auf zwei Rädern und war eine der beliebten Fahrradmarken, die aus Nürnberg kamen. Heute sind die Fahrräder noch immer begehrte Sammlerstücke bei Zweiradfans wie Helmut Segert.

Qualitätsprodukt mit Raffinesse

Türkisblau, mit Klingel, Dynamo und sogar einem Felgenschloss – das alles hat das Triumph-Herrenfahrrad aus den 1950er-Jahren zu bieten. Das Fahrrad ist sehr gut in Schuss und hat sogar eine Kettenschaltung, erzählt Besitzer Helmut Segert. Dass dieses Fahrrad über 70 Jahre auf dem Buckel hat, ist ihm nicht anzusehen. Qualität war zur damaligen Zeit wichtig, so der Liebhaber von alten Fahr- und Motorrädern. Wäre gepfuscht worden, wäre das sofort aufgefallen und niemand hätte sich mehr für die Fahrräder interessiert, so Segert.

Farbe kam erst später

Die Fahrräder der Marke waren zu Beginn überwiegend schwarz, weil diese Farbe eben einfacher zu produzieren war. Die Linierungen wurden damals noch mit Hand aufgetragen. Das würde heute niemand mehr machen, erzählt Helmut Segert. Erst in den 1950er-Jahren waren die Fahrräder auch in anderen Farben zu bekommen. Für Triumph war vor allem das Blau typisch, daran würde man die Räder auch heute noch gut erkennen können.

Von England nach Nürnberg

1896 kam der gebürtige Nürnberger Siegfried Bettmann in seine Heimatstadt zurück und gründete im selben Jahr die "Deutschen Triumph-Fahrradwerke" in Nürnberg. In England hatte er bereits Fahrräder produzieren lassen – nun kam der Fahrradboom auch nach Deutschland, erzählt Fahrradhistoriker Peter Ullein. Besonders sei vor allem gewesen, dass die Gründer der Fahrradmarken in Nürnberg junge Männer Anfang 20 gewesen seien, so Ullein. Heute würden sie wahrscheinlich ein Start-Up gründen, glaubt er.

Nach dem Boom kommt die Krise

Schon nach wenigen Jahren hatte die deutsche Fahrradindustrie und auch die Nürnberger Firma Triumph mit einer Krise zu tun. Aufgrund eines Überangebots an Fahrrädern konnten Zuwachsraten von bis zu 50 Prozent pro Jahr nicht mehr gehalten werden – viele Fahrradhersteller gingen daraufhin Pleite. Die Marke Triumph aber blieb bestehen, auch weil in neue Geschäftsfelder wie zum Beispiel die Herstellung von Bettgestellen, Matratzenfedern oder Schreibmaschinen investiert wurde.

Bei Radrennen vorne dabei

Ab 1903 inserierte Triumph wöchentlich in den Zeitungen über seine sportlichen Erfolge bei Rennen. Zur damaligen Zeit seien Radrennen so etwas wie der Fußball von heute gewesen, erzählt Peter Ullein. Die Veranstaltungen waren Massenevents, auch in Nürnberg gab es Stadien, in denen mehrere tausend Menschen Platz hatten. Triumph warb wie kaum eine andere Marke für seine sportlichen Errungenschaften. Der Fahrradhistoriker hat der Marke deshalb zwei Buchbände gewidmet, in denen er die Anfänge der Marke und deren Erfolge detailliert beschreibt.

Übernahme durch Grundig

Die "Deutschen Triumph Fahrradwerke" stellten auch Motorräder und Mopeds her. 1956 übernahm Max Grundig die Marke und damit wurde die Produktion von Fahr- und Motorrädern komplett eingestellt. Fortan wurden nur noch Büromaschinen unter dem Namen Triumph-Adler produziert.

Bis heute gibt es aber Liebhaber für die Marke Triumph aus Nürnberg, so wie den Fahrradhistoriker Peter Ullein und Bastler Helmut Segert. Fahrräder der Marke aus dieser Zeit, oft mehr als 100 Jahre alt, seien einfach unverwüstlich. Eine neue Kette, ein paar neue Reifen und ein bisschen Öl würden oft reichen, um die Fahrräder wieder Top in Schuss zu haben, findet Helmut Segert.