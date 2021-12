Vor 100 Jahren wurde Bayerns erste Landrätin geboren

Am 11. Mai 1970 wurde im Landratsamt Kötzting ein kleines Stück bayerische Frauengeschichte geschrieben: Die damals 48-jährige Paula Volkholz (Bayernpartei) wurde als Landrätin vereidigt - und war damit die erste Frau in diesem Amt in Bayern. Am Mittwoch (22. Dezember 2021) wäre Paula Volkholz 100 Jahre alt geworden.

Ihr Mann durfte kurzfristig nicht kandidieren

Die Monate vor Paula Volkholz' Amtseinführung waren geprägt von härtesten politischen Auseinandersetzungen zwischen der CSU und der Bayernpartei, die damals im Bayerischen Wald noch immer eine Hochburg hatte. Volkholz' Mann, der als "Jagerwiggerl" bekannte Ludwig Volkholz, durfte wegen eines kurzfristig erlassenen neuen Gemeindewahlgesetzes nicht kandidieren. Dieses Gesetz galt als von der CSU durchgesetzte "Lex Volkholz", die ihn und die Bayernpartei als CSU-Konkurrenz ausschalten sollte. Hintergrund war auch, dass Volkholz zuvor wegen Anstiftung zum Meineid verurteilt worden war.

Gelernte Kindergärtnerin

Paula Volkholz stammte aus dem steiermärkischen Parschlug bei Bruck an der Mur und war gelernte Kindergärtnerin. Sie war schon 1966 - sozusagen anstelle ihres Mannes - zur Bürgermeisterin von Voggendorf, heute ein Ortsteil von Grafenwiesen im Landkreis Cham, gewählt worden. Für viele überraschend besiegte die fünffache Mutter 1970 den seit 18 Jahren amtierenden CSU-Landrat Rudolf Nemmer.

Wahlsieg damals als "Wunder" bezeichnet

Ludwig Volkholz feierte den Wahlsieg seiner Frau als "Wunder" und "Gotteszeichen". Er hatte - so heißt es noch heute - die Absicht, für sich einen Schreibtisch im Amtszimmer der Landrätin aufstellen zu lassen. Der damalige Regierungspräsident von Niederbayern, Johann Riederer, fand sich bei der Amtseinführung von Paula Volkholz zu der Mahnung veranlasst, dass die Regierung diesen Schreibtisch und eine - so wörtlich - "Nebenregierung" nicht dulden werde, er mahnte zu einer selbständigen Amtsführung.

Volkholz war zwei Jahre im Amt

Paula Volkholz amtierte nur zwei Jahre als Landrätin, weil nach der Gebietsreform der Landkreis Kötzting im Landkreis Cham aufging und Ernst Girmindl (CSU) Landrat wurde. Volkholz saß bis 2002 im Kreistag von Cham und starb im Februar 2009 mit 87 Jahren.

Ihr Mann Ludwig bekam nach langem Hin und Her vom Freistaat Bayern eine "Gnadenrente" von 500 DM, die nach dessen Tod 1994 an Paula Volkholz weitergezahlt wurde. Einer von Ludwig Volkholz' stärksten Gegnern, der damalige juristische Staatsbeamte am Landratsamt Kötzting, war Georg Karl, der von 1978 bis 2002 für die CSU Landrat von Deggendorf war.