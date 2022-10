Vor 100 Jahren: Nazis fallen zum "Deutschen Tag" in Coburg ein

Der 14. Oktober ist ein geschichtsträchtiger Tag in der Coburger Stadtgeschichte. Vor 100 Jahren fand am Wochenende des 14. und 15. Oktobers in der Stadt der "Deutsche Tag" statt. Teilnehmer waren auch Adolf Hitler und nationalsozialistische Schlägertruppen aus München, die erstmals außerhalb der Landeshauptstadt gewaltsam in Erscheinung traten. Um an diesem Tag ein Zeichen zu setzen, wird ein bislang unbenannter Platz in der Innenstadt nach einem Opfer des Holocaust benannt und eine Ausstellung zu den Geschehnissen im Oktober 1922 eröffnet.

Bislang ist der Platz in der Coburger Innenstadt am Spitaltor namenlos, jetzt heißt er Ilse-Kohn-Platz. Der Stadtrat hatte entschieden, ein sichtbares Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus zu setzen und den Platz nach der 1906 in Coburg geborenen Jüdin Ilse Kohn zu benennen, erklärt Coburgs Stadtheimatpfleger Christian Boseckert. Kohn wurde 1942 im Konzentrationslager Auschwitz ermordet.

Benennungsdatum 14. Oktober bewusst gewählt

Man habe sich bewusst für das Datum für die offizielle Benennung des Platzes entschieden, so Boseckert. Der 14. Oktober sei wegen des "Deutschen Tages" 1922 ein wesentlicher Bestandteil der nationalsozialistischen Erinnerungskultur in Coburg gewesen, so Boseckert. Ziel der Stadt sei es, an diesem symbolisch hochaufgeladenen Tag eine neue Erinnerungskultur zu etablieren, die die Opfer der nationalsozialistischen Herrschaftszeit in den Mittelpunkt stelle. Der Coburger Familie Kohn seien damals alle Grausamkeiten des Nationalsozialismus zugefügt worden. Die Benennung des Platzes in Ilse-Kohn-Platz soll deshalb an die gesamte Familie Kohn erinnern.

Völkischer "Deutscher Tag" 1922 in Coburg

Am Wochenende des 14. und 15. Oktober 1922 veranstaltete der antisemitische Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund den "Deutschen Tag" in Coburg. Da der Bund außer in Bayern überall sonst im Reich verboten war, fiel die Wahl auf das ehemalige Herzogtum. Erstmals wurden zu dieser völkischen Großveranstaltung auch der bislang in München agierende Adolf Hitler und die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) eingeladen. Diese nutzten die Möglichkeit, sich außerhalb Münchens zu präsentieren und kamen mit mehreren Hundert Anhängern als "Zug nach Coburg" in die Vestestadt.

Ausstellung will Hintergründe beleuchten

Die Ausstellung über Hitlers Zug nach Coburg und den "Deutschen Tag" vor 100 Jahren im Foyer des Staatsarchivs ist eine Kooperation der Landesbibliothek Coburg, des Staatsarchives und der Historischen Gesellschaft in Coburg. Ziel sei es, die Geschehnisse und die Auswirkungen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, so Professor Gert Melville, der Vorsitzende der Historischen Gesellschaft. Der "Deutsche Tag" 1922 habe die Geschichte Coburgs, Bayerns und Deutschland verändert.

Coburg als "Versuchskaninchen"

Am Rande der Veranstaltung in Coburg kam es zu blutigen Straßenkämpfen zwischen den Schlägertrupps der Sturmabteilung (SA) und Gegendemonstranten. Hitler habe Coburg quasi als "Versuchskaninchen" genutzt, um in Erfahrung zu bringen, wie durch Gewalt der noch unerfahrenen SA der öffentliche Raum beherrscht werden könne, so Melville. Für die Nationalsozialisten sei das gewaltsame Auftreten am Oktoberwochenende 1922 ein Erfolg gewesen. Hitler habe in der Folge die Vorkommnisse in Coburg immer wieder thematisiert, auch in seiner Kampfschrift "Mein Kampf".

"Ich glaube, dass der 'Deutsche Tag' die Geschichte Coburgs und der Region total verändert hat. Es war nicht mehr die Stadt, die es vorher war." Professor Gert Melville, Vorsitzender Historische Gesellschaft Coburg

Abgedankter Herzog Carl Eduard als Schlüsselfigur

Das nationalistische Gedankengut fiel in Coburg Anfang der 1920er-Jahre auf fruchtbaren Boden, so Melville. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und dem Beitritt des Herzogtums Coburg zum Freistaat Bayern 1920 war die Gefühlslage in Coburg gemischt. Historiker Melville spricht von einem "Defizit an Bedeutung". Lange Zeit hatte das Herzogtum auf großer Bühne Politik gemacht. Für viele Bürgerinnen und Bürger sei der letzte Herzog Carl Eduard im Herzen nicht abgedankt und weiterhin eine moralische Instanz gewesen.

Dass sich Carl Eduard am "Deutschen Tag" offen zu Adolf Hitler bekannte, habe auch eine Signalwirkung für die Coburger Bevölkerung gehabt, so Melville. Kurze Zeit später habe sich die NSDAP auch in Coburg gegründet. In der Folgezeit entwickelte sich Coburg als zeitlich frühe Hochburg des Nationalsozialismus. Die NSDAP konnte im Laufe der 20er-Jahre die Stadtratsmehrheit erringen und stellte mit Franz Schwede bereits 1931 den Coburger Oberbürgermeister.

Ausstellung Gemeinschaftsprojekt

Die Ausstellung in Coburg zeigt der Öffentlichkeit ab Montag Zeitungsartikel, Akten und Dokumente der damaligen Zeit. Als eine "glückliche Fügung" bezeichnet es Sascha Salatowsky, der Leiter der Staatsbibliothek Coburg, dass mit der Bibliothek, dem Staatsarchiv und der Historischen Gesellschaft drei Coburger Institutionen an einem Strang zögen. Über die Bayerische Staatsbibliothek sei es zudem gelungen, Bilder von Hitlers langjährigem Fotografen, Heinrich Hoffmann, in Coburg ausstellen zu können. Man habe auch darauf geachtet, die Zeit vor dem "Deutschen Tag" und die Folgen für die Region darzustellen, so Johannes Staudenmaier, Leiter des Staatsarchivs in Coburg. Die Ausstellung ist bis Mitte Januar 2023 im Foyer des Staatsarchivs in Coburg zu sehen.