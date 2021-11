Vor 100 Jahren: Coburg wird bayerisch

In Coburg findet am heutigen Freitagabend um 18.30 Uhr ein Festakt mit anschließendem Empfang des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) statt. Der Anlass: das 100-jährige Jubiläum des Beitritts des ehemaligen Freistaats Coburg zu Bayern im Jahr 1920.

Coburg: Verspätete Jubiläumsfeier wegen Corona

Eigentlich hätte der Beitritt bereits im Juli des vergangenen Jahres groß gefeiert werden sollen, die Pandemie machte das jedoch unmöglich. Jetzt wird die Feier anlässlich des historischen Meilensteins von Stadt und Landkreis Coburg mit politscher Prominenz im Kongresshaus Rosengarten nachgeholt.

Coburger entscheiden sich für Bayern und gegen Thüringen

Am 1. Juli 1920 war der damalige Freistaat Coburg per Staatsvertrag dem Freistaat Bayern beigetreten. Vorausgegangen waren im November 1918 die Abdankung des letzten Herzogs Carl Eduard und eine kurze Phase als eigenständige Republik. In einem Volksbegehren entschied sich die Bevölkerung schließlich mit großer Mehrheit für einen Beitritt zu Bayern und gegen einen Anschluss an Thüringen.

Bayern bot mehr Sicherheit als Thüringen

Bayern bot in unruhigen Zeiten mehr Sicherheit als das entstehende Thüringen. In den Verhandlungen mit München konnte Coburg damals gewisse Sonderrechte behaupten. So gibt es in Coburg zum Beispiel noch heute eine eigenständige Industrie- und Handelskammer und das Landestheater, das mit dem "Globe" eine vorübergehende neue Heimat bekommt.