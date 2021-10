Vor 10 Jahren passierte der Augsburger Polizistenmord

In der Nacht zum 28. Oktober 2011 wird der Polizeihauptmeister Mathias Vieth (41) im Augsburger Siebentischwald nach einer Verfolgungsjagd von zwei schwer bewaffneten Männern erschossen . Seine damals 30 Jahre alte Kollegin, die mit im Kugelhagel steht, wird durch einen Streifschuss verletzt. Den Polizisten waren die Täter bei einer Streifenfahrt in der Nähe des Augsburger Kuhsees aufgefallen. Als sie kontrolliert werden sollten, starteten die beiden eine halsbrecherische Flucht auf dem Motorrad, stürzten aber wenig später auf nassem Laub an einer Abzweigung. Als die Beamten sie im dunklen Wald stellen wollen, eröffnen die Männer sofort das Feuer. Die Schüsse, zum Teil aus einer Kalaschnikow, fügen dem 41-jährigen Beamten Vieth trotz Schutzweste tödliche Verletzungen zu.

Großfahndung bleibt zunächst erfolglos

Die Täter können zu Fuß flüchten, die sofort eingeleitete Fahndung und Absuche des Waldgebiets bleibt erfolglos. Rund zwei Monate nach der Tat gelingt es der Augsburger Kripo dann aber, die beiden Männer nach einer längeren Observierung festzunehmen. Wie sich herausstellt, handelt es sich um ein Brüderpaar, 56 und 58 Jahre alt. Der Jüngere hatte bereits 1975 einen Polizisten erschossen und dafür knapp 20 Jahre Haft verbüßt. Es folgt ein langer und aufwändiger Prozess, mit vielen Experten und Gutachten, etwa einer Nachstellung der Schussabfolge per Lasersimulation. Dazu werden rund 200 Zeugen geladen.

Lebenslange Haft für die Täter

2014 wird Rudi Rebarczyk wegen des Mordes an Mathias Vieth zu lebenslanger Haft verurteilt, sein Bruder Raimund Mayer etwas später ebenfalls, auch mit besonderer Schwere der Schuld. Das Gericht ordnet zudem für Rebarczyk die Sicherungsverwahrung an - er habe, so der Richter in seiner Urteilsbegründung, "aus blankem und abgrundtiefem Hass auf alles Staatliche gehandelt".

Die Opfer leiden bis heute

Das Urteil des Augsburger Schwurgerichts zum Polizistenmord hat Anwältin Marion Zech heute noch in Griffweite auf dem Schreibtisch stehen, 375 Seiten, ein mehrere Zentimeter dicker Band. Zech hat im Prozess die Kollegin des getöteten Polizisten in der Nebenklage vertreten. Die Beamtin stand in jener Nacht mit im Kugelhagel, wurde selbst angeschossen. Die beiden Täter hatten, wie sich später herausstellte, sogar aus einer Maschinenpistole gefeuert, und den schon am Boden liegenden Polizisten Mathias Vieth regelrecht hingerichtet. Sie leidet bis heute unter dem Erlebten. Wer so etwas miterleben muss, wird es nie mehr los, sagt Anwältin Zech: "Das kann keiner so verarbeiten, dass es keine Rolle mehr für sein Leben mehr spielt".

Erst an die Mafia gedacht

Der Augsburger Polizistenmord war für die Ermittler eine Herausforderung, die Brutalität der Tat ließ die Fahnder zunächst an die Mafia denken, so der heutige Leiter der Staatsanwaltschaft, Rolf Werlitz: "Weil ja das Motiv nicht klar war, es war keine Beziehungstat, es war auf offener Straße. Letztendlich ist es wie bei einem Puzzle". Rund zwei Monate dauern die Ermittlungen, dann können beide Tatverdächtigten festgenommen werden, zwei Brüder, nach einer Observierung durch die Augsburger Kripo. Rudi Rebarczyk, der Jüngere der beiden, hatte bereits 1975 in Augsburg einen Polizisten erschossen, und deshalb knapp 20 Jahre in Haft verbracht. Derzeit sitzt er in einer JVA ausserhalb Bayerns ein, Rudi gilt als schwieriger Häftling und wird deshalb regelmäßig verlegt. Sein Bruder Raimund Mayr, wird ebenfalls wegen Mordes verurteilt und ist in der JVA Straubing untergebracht. Gestanden hat den Polizistenmord keiner der Brüder.

Den Kollegen ist "Matze" nah

Am Tatort nahe des Hochablasses am Lech steht ein Gedenkstein für Mathias Vieth. Dort legen Innenminister Joachim Herrmann und Polizeipräsident Michael Schwald heute einen Kranz nieder. Bei der Polizeiinspektion Süd, Vieth damaliger Dienststelle, hängt ein Porträt von ihm an der Wand. Er ist den Kollegen nah, schreibt ein Sprecher auf Anfrage des BR: "Matthias Vieth ist daher immer noch präsent: nicht nur als Opfer eines Mordfalls, sondern vor allem als Kollege und Mensch. Bei den Kolleginnen und Kollegen der Nordschwäbischen Polizei löst der Fall immer noch Betroffenheit aus und kann emotional nicht zu den Akten gelegt werden".

Der Sohn geht ebenfalls zur Polizei

Was die Opferanwältin Marion Zech besonders berührt, ist nicht nur das Mitgefühl von Vieths Kollegen, sondern der Entschluss seines Sohnes. Der nämlich hat sich trotz des Geschehens vom 28.Oktober 2011 für den Polizistenberuf entschieden: "Irgendwie hat dieser Beruf ihm so viel angetan, aber trotzdem ist er in die Fußstapfen seines Vaters getreten, was ich sehr, sehr beachtenswert finde."