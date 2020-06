13.06.2020, 11:27 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Von wegen Manege frei: Kinder-Circus in Not

Normalerweise können Kinder bei Familie Bethäuser in Langendorf in Unterfranken Circus-Luft schnuppern. Ob als Clown oder Artist: Peter Bethäuser bietet Camps für Kinder an. Doch die Corona-Pandemie hat auch ihn und seinen Circus Luna getroffen.