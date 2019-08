Von wegen langweilig - Arbeiten in einer Kommune

Es ist 7:30 Uhr, Lisa Meier steht an der Kaffeemaschine und startet in den Tag. PC an, Mails checken, klassische Aufgaben eines Bürojobs. Die 26-Jährige ist Verwaltungsfachangestellte bei der Stadt Abenberg.

"Ich hab' damals ein Praktikum gemacht in dem Bereich und fand das im ersten Moment gar nicht so toll. Aber dachte dann, man ist ja nicht nur in der Abteilung, in der ich war." – Lisa Meier

Also führte das Schulpraktikum nach ihrem Abschluss an der Wirtschaftsschule zu einer Bewerbung bei der Kommune in ihrer Heimatstadt Schwabach.

"Ich dachte mir, ich mach das jetzt einfach mal und wenn ich merk, das ist nix, mache ich halt noch eine Ausbildung oder bilde mich sonst weiter." – Lisa Meier

Häufig Vorurteile

In ihrer dreijährigen Ausbildung hat die heute 26-Jährige alle Abteilungen einmal durchgemacht. Heute arbeitet sie im Bauamt. Wenn sie gefragt wird, was sie beruflich macht, sind die Reaktionen in der Regel gleich: langweilig, nur im Büro, eingestaubt.

"Aber wenn ich dann von meinem Job erzähle und was ich so treibe den ganzen Tag, dann sind sie eigentlich schon so‚ 'ui, hört sich ja doch ganz interessant an' und ändern eigentlich ihre Meinung." Lisa Meier

Kein reiner Schreibtischjob

Lisa schätzt ihre geregelten Arbeitszeiten, hat sogar Gleitzeit. Außerdem mag sie die Abwechslung. Sie sitzt natürlich oft am Schreibtisch, bearbeitet Bauanträge, macht Bauberatung oder stellt Genehmigungen aus. Oft ist sie aber auch mit ihrem Kollegen unterwegs zu Außenterminen. So besichtigt sie zum Beispiel regelmäßig die Baustelle des neuen Gewerbegebiets, um den Stand zu kontrollieren. Und wenn zum Beispiel das Mittelalterfestival "Feuertanz" oder der "Abenberger Weihnachtsmarkt" anstehen, ist sie für entsprechende Beschilderung und Verkehrsführung zuständig.