Von True Crime bis Comedy: Erstes BR Podcastfestival in Nürnberg

"Ich kann mich erinnern an diesen Blitz und einen lauten Knall und dann, dass ich aufgewacht bin unter einem Körper liegend. Der Geruch nach verbrannten Haaren." Ein paar wenige Worte, eine eindringliche Schilderung – mehr braucht es nicht, um True Crime-Fans in den Bann der neuesten Folge des Bayern 3 Podcasts "Unter Verdacht" zu ziehen. True Crime, so nennt sich das wohl beliebteste Podcast-Format, das wahre Verbrechen nacherzählt.

Mit 33 Millionen Abrufen ist der Bayern 3-Podcast "Unter Verdacht" eine der erfolgreichsten deutschen Produktionen – und nächste Woche mit einem neuen Verbrechen im Nürnberger Z-Bau zu Gast. Mit der Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Belle und Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens startet das BR Podcastfestival damit am Dienstag in fünf Tage und insgesamt 16 Liveshows.

Einladung zum gemeinsamen Hören und Diskutieren

Ob beim Autofahren, Kochen oder Sport machen – Podcasts haben in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erfahren. Zum ersten Mal lädt der Bayerische Rundfunk nun die Hosts und Hörer zum Podcast auf der Live-Bühne ein. "Eine Einladung zum gemeinsamen Hören", nennt die BR Redakteurin Daniela Arnu, die das Festival mitorganisiert hat, die Live-Podcasts – denn das gemeinsame Hören werde unterschätzt. "Wir wollen das Publikum zum Diskutieren anregen und das kann man auf diese Art und Weise sehr gut", sagt Arnu. Auch die Podcastmacherinnen und -macher freuen sich auf Gespräche mit dem Publikum vor und nach den Shows.

Ein Grund für die Beliebtheit von Podcasts ist unter anderem die große Themenvielfalt. So gehen auch die Podcasts des Bayerischen Rundfunks mit den verschiedensten Inhalten an den Start: Neben "BAYERN 3 True Crime", kommen "Tatort Geschichte" und "Eltern ohne Filter" von Bayern 2. Außerdem sind die PULS-Podcasts "Die Frage", "Die Lösung" und "Im Namen der Hose" live in Nürnberg dabei sowie das Kinderformat "Lachlabor" und die "Bergfreundinnen".

Mehr Infos zum Programm gibt's hier: Das BR Podcastfestival

Das Programm: Spezialfolgen "made in Franken"

Von Geschichte, Nachhaltigkeit bis über Psychologie und Erziehungstipps: Podcasts helfen nicht nur beim Entspannen, sondern können sogar richtig informativ sein – das hofft zumindest Podcast-Macher Niklas Fischer. Zusammen mit Historiker-Kollege Hannes Liebrandt arbeitet er unter dem Titel "Tatort Geschichte" Verbrechen aus der Vergangenheit auf: "Geschichte soll unterhalten und im besten Fall kann man auch noch was dabei lernen", sagt Podcast-Host Niklas Fischer.

Die Podcastmacherinnen und -macher haben sich für die Spezialfolgen vor Publikum ganz besondere Geschichten vorgenommen. Die beiden Historiker von "Tatort Geschichte" durchwälzten die Bibliotheken diesmal zum Beispiel extra nach einem fränkischen Fall:

"Wenn wir schon mal ins schöne Frankenland kommen, dann haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, da auch einen lokalen Bezug herzustellen: Wir werden uns mit dem Henker Franz Schmitt auseinandersetzen, der im 16./17. Jahrhundert als der Henker der Stadt Nürnberg aktiv gewesen ist." Niklas Fischer, Historiker und Podcastmacher

Tickets für das BR Podcastfestival online erhältlich

Die Podcasts finden von 10. bis 14. Oktober jeden Abend ab 20.00 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr) im BR Studio Franken, im Löwensaal, Katharinensaal, in der Kulturwerkstatt oder im Z-Bau statt. Tickets und weitere Informationen gibt es Online unter podcastfestival.de. Die Ticketpreise liegen zwischen 22 und 28 Euro. Auch für Familien und Kinder ist am Freitag und Samstag einiges geboten: Der Podcast "Eltern ohne Filter" bietet am Freitag Kinderbetreuung ab 16.00 Uhr und das Kinderformat "Lachlabor – Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln" lädt am Samstag um 15.00 und 17.00 Uhr zum Podcasten mit der ganzen Familie ein. Der Eintritt für Kinder ist frei oder ermäßigt.