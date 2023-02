Von Thailand in den Knast: Lange Haftstrafe für Drogenboss

Von Anfang an zeigte er sich geständig, das hielt ihm auch Richter Claus Körner zu Gute: Der 43-jährige Angeklagte hatte von Beginn an eingeräumt, über Jahre hinweg online illegale berauschende Kräutermischungen verkauft zu haben. Wegen des bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurde er nun vor dem Ansbacher Landgericht zu einer Haftstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Netzwerk aus "Mitarbeitenden"

Im Laufe der Jahre hatte sich der Angeklagte ein Netz aus Drogen-Produzenten, Kurieren, EDV-Mitarbeitenden und Strohmännern aufgebaut - rund 25 Personen sollen involviert gewesen sein. "Er hatte wie in einer guten Firma zahlreiche Mitarbeiter", resümierte der Richter bei der Urteilsverkündung. Während der sechs Verhandlungstage sagten einige der Involvierten als Zeugen aus: So auch der Mann, der exklusiv für ihn die Kräutermischungen produzierte und durch den die Polizei den Handel schließlich auch aufdecken konnte.

Festnahme in Thailand

Bei Postkontrollen stießen die Beamten auf die Drogen, die per Päckchen verschickt und per Nachnahme bezahlt wurden. Die Polizei konnte so etliche Beteiligte ausfindig machen, es folgten viele Festnahmen. Anfang Juli 2021 wurde dann auch der Kopf der Bande von der Ermittlungsbehörden in Thailand festgenommen. Dort hatte der 43-Jährige zuletzt gelebt. Die Staatsanwältin sprach in ihrem Plädoyer davon, dass er sich durch den Drogenverkauf sein "Partyleben in Thailand" finanziert hatte. Eine Aussage, die der Beschuldigte im Prozess selbst untermauerte: Zwischen 3.000 und 5.000 Euro will er dort demnach monatlich für Drogen und Alkohol ausgegeben haben.

Rabattaktionen in Online-Shops

Die Staatsanwaltschaft sprach von einem "professionell strukturiertem Geschäftsbetrieb", an dessen Spitze der Angeklagte stand. Er soll die Drogengeschäfte "überblickt und koordiniert" haben. Die genaue Höhe des erwirtschafteten Geldes konnte das Gericht nicht final klären, zuletzt ging man beim Landgericht von einem Gesamtumsatz von rund zehn Millionen Euro aus. Die Online-Shops waren im Internet frei zugänglich - dort konnten Kundinnen und Kunden neben den Kräutermischungen auch berauschende Flüssigkeiten, sogenannte Liquids, kaufen. Laut Staatsanwaltschaft habe es dort sogar Rabattaktionen im Stil von "kaufe vier, zahle drei" gegeben. Auch deshalb lässt sich der genaue Umsatz kaum betiteln.

Einige strafmildernde Faktoren

Die Staatsanwaltschaft hatte elf Jahre Haft gefordert, der Verteidiger hatte für zehn Jahre plädiert. Strafmildernd wirkte sich der Fakt aus, dass der 43-Jährige nicht vorbestraft ist. Zudem sprach auch das vollumfängliche Geständnis des Mannes für ihn, so der Richter. "Er hat das Verfahren durchaus vereinfacht", sagt Richter Claus Körner bei der Urteilsverkündung.

Selbst Drogenkonsument

Auch die sechs Monate Untersuchungshaft in Thailand werden anteilig berücksichtigt, die er dort unter "katastrophalen Bedingungen" verbringen musste, wie sein Anwalt Michael Haizmann zuvor betonte. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung hatten einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt beantragt, auch dieser wurde stattgegeben. Auch der Angeklagte selbst hatte über Jahre hinweg Drogen konsumiert - von Cannabis bis Kokain.