Von Schlepper bis Frankentag im Freilandmuseum

Das Fränkische Freilandmuseum Bad Windsheim startet am 4. März in die neue Saison. Insgesamt sechs Sonderausstellungen stehen an. Auch offene Mitmachaktionen wie Dreschen, Weben oder auch Buttern sind geplant – genauso wie ein Oldtimer-Schlepper-Treffen mit 500 historischen Traktoren (5./6. August 2023).

Tag des Immateriellen Kulturerbes

Am 14. Mai findet im Freilandmuseum die zentrale bayerische Veranstaltung zum Tag des Immateriellen Kulturerbes statt. Zahlreiche Kulturerbe-Träger werden auf dem Museumsgelände erwartet. Die Unesco-Konvention zum Schutz des Immateriellen Kulturerbes feiert dieses Jahr 20-jähriges Bestehen. Deutschland ist vor zehn Jahren beigetreten.

Tag der Franken

Zum zweiten Mal nach 2009 ist das Museum dann am 2. Juli Gastgeber für den Tag der Franken. Man wolle einen "weltoffenen und freundlichen Heimatbegriff" zeigen, weit weg von jedweder Heimattümelei, sagte Mittelfrankens Bezirkstagspräsident Armin Kroder bei der Vorstellung des Programms.

Landsynagoge aus Allersheim

Am 15. Oktober schließlich wird die wiederaufgebaute Landsynagoge aus Allersheim (Landkreis Würzburg) im Beisein von Zentralratspräsident Josef Schuster offiziell eröffnet. Die alte Synagoge aus Allersheim aus der Mitte des 18. Jahrhunderts mit Betsaal, Rabbinerwohnung und Ritualbad (die Mikwe) wird im Freilandmuseum wiederaufgebaut und zeigt die historische Bedeutung des ländlichen Judentums in Franken.

Zeichen gegen Antisemitismus

Die dort eingerichtete Dauerausstellung will ein Zeichen gegen den ansteigenden Antisemitismus setzen. Die im Jahr 1740 errichtete Synagoge hatte sich kaum von einem normalen Bauernhaus unterschieden, erklärte Museumsleiter Herbert May. Sie sei damit auch bestens geeignet, mit dem nach wie vor weit verbreiteten Vorurteil vom Reichtum der Juden aufzuräumen: "Diese jüdische Gemeinde war bettelarm, wie man an der kargen und farblosen Ausstattung des Betsaals im Obergeschoss sieht." Die Synagoge war im November 2014 abgetragen und eingelagert worden. Seit vergangenem Jahr wird sie wieder aufgebaut.