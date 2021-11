Ein neues Leben in Deutschland

Ufi Baumer wächst in Samoa auf, inmitten einer großen Familie. Das Inselleben ihrer Kindheit prägt sie. Sie erlebt eine große Freiheit, naturnah und ungebändigt: "Ich hatte fast nie Schuhe an den Füßen, ich lief immer barfuß. So ist das Leben auf der Insel: es braucht kein Geld, keine warme Jacke, keine Schuhe – und keine Sorgen."

Wie ein schöner Vogel im Käfig

Doch so vollkommen ist die Idylle nicht: Sie und ihre acht Geschwister müssen Geld dazu verdienen, damit die Familie davon leben kann. Als junge Frau lernt Ufi bei ihrer Arbeit in der Strandbar einen deutschen Mann kennen und heiratet ihn. "Von Anfang an wir haben uns so schön verstanden, mein großer Wunschtraum war, dass wir gemeinsam alles zusammen machen als Eheleute und teilen, was wir beide haben", erzählt Ufi Baumer. Ihr Mann überredet sie, mit ihm in Deutschland Urlaub zu machen - nur für ein paar Wochen, er wolle sie seinen Eltern vorstellen.

Erst in Deutschland erfährt sie, dass sie nicht mehr zurückreisen werden in ihre Heimat Samoa. Ufi sitzt fest: "Am Ende war er ganz anders. Ich war in Deutschland mit niemandem zusammen außer ihm - ohne Job, ohne Geld, ich hatte nichts."

Heimweh nach der Freiheit in Samoa

Ufi Baumer ist zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 22 Jahre alt. Immer wieder zieht es sie zum Flughafen München. Sie versucht, sich ein neues Leben aufzubauen. Doch viele Jahre lang ist ihr Heimweh groß: "Für mich der große Schock war das Klima hier und ich habe noch nie in einem Appartement gelebt, ich wollte nur noch zurück nach Hause."

Neustart am Flughafen

Sie versucht, am Flughafen eine Arbeit zu finden. Doch erst muss sie Deutsch lernen. Sie übernimmt viele Aushilfsjobs und bildet sich fort. Dann trennt sie sich von ihrem Mann. Als sie 46 Jahre alt ist, bewirbt sie sich endlich am Flughafen München. Ufi Baumer ist stolz auf ihre Leistung: "Diesen Job zu finden - ich habe mir gedacht, ich werde ihn nicht bekommen, aber ich hatte einfach Glück. Ich freue mich jeden Tag, dass ich hier am Flughafen bin. Ich arbeite mit verschiedenen Menschen. Es tut mir sehr gut."

Zuhause in zwei Welten

Heute hat Ufi Baumer fünf Kinder und drei Enkelkinder. Nach vielen schmerzlichen Verlusten, ist sie heute angekommen in ihrem neuen Leben in München: "Ich denke an die Zukunft und an meine Rente. Und natürlich auch an meine Enkelkinder, die möchte ich gerne sehen und da kann ich nicht so weit weg sein von ihnen. Das ist mit der Grund, weshalb ich auch akzeptiere, dass das hier mein Zuhause ist, nicht nur Samoa." Ihre zwei Welten in Samoa und Deutschland gehören für Ufi Baumer inzwischen fest zu ihrem Leben.