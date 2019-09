Von Passau bis nach Straubing: Veranstaltungen in Niederbayern

Das letzte Wochenende vor Schulbeginn bietet in Niederbayern einige Veranstaltungen: Zum Ende der Sommerferien beginnt in Passau die Herbstdult. Los geht es am Freitag um 15.30 Uhr mit dem Dulteinzug. Danach wird Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) das erste Fass Bier anzapfen. Die Maß Bier kostet dieses Jahr 9,30 Euro.

Weil es sich auf der Maidult bewährt hat, gibt es auch jetzt eine einheitliche Schließzeit, teilt die Stadt mit. Das heißt: Bis Mitternacht kann auf dem Festgelände und im Dultstadl gefeiert werden. Dann wird zugesperrt, es gibt es kostenlose Shuttlebusse in die Stadt. Die Dult geht bis zum 15. September.

Straubinger Altstadtfest mit Römerschiff Victoria

In Straubing wird beim 27. Altstadtfest gefeiert. Es beginnt am Freitag und wird um 19 Uhr mit einem Bieranstisch eröffnet. Highlight des Fests ist die Rückkehr des Römerschiffs Victoria, das bereits 2014 beim Altstadtfest erlebt werden konnte. Victoria ist ein römisches Militärboot, das rund 20 Mann Besatzung hatte. Auch dieses Jahr können Besucher des Altstadtfests eine Fahrt auf der Donau mit dem Schiff machen.

Erster Jugendkulturtag in Waldkirchen

Einen ersten Jugendkulturtag gibt es am Samstag in Waldkirchen im Landkreis Freyung-Grafenau. Rund um den Stadtpark gibt es eine offene Bühne, einen Tausch- und Verschenkbasar sowie viele Möglichkeiten, um Sport und Musik zu machen. Die Idee zum Kulturtag entstand im vergangenen Jahr auf der Jugendkonferenz. Junge Leute aus dem Kreis Freyung-Grafenau kamen zusammen, entwickelten Ideen und formulierten Wünsche an die Politik. Einer lautete: "Wir wollen ein Fest nur für uns", erzählt Christian Luckner, Pressesprecher im Landratsamt. Gemeinsam mit der Kreisjugendpflegerin erarbeiteten die Teenager in drei Workshops das Programm zum Fest. Der Jugendkulturtag beginnt um 11 und endet um 19 Uhr.

"Wir retten gemeinsam": Tag der Landshuter Hilfsorganisationen

Ganz im Zeichen der Hilfsorganisationen steht der Samstag in Landshut: Zwischen 10 Uhr und 15 Uhr finden sich unter anderem die Freiwillige Feuerwehr, die Polizei, das Technische Hilfswerk, das Bayerische Rote Kreuz oder die Wasserwacht in der Altstadt am Ländtorplatz ein. In fünf Stunden zeigen sie alle an mehreren Stationen ihr Können und ihre Arbeitsweise und präsentieren ihre Einsatzfahrzeuge. So kann unter anderem das Tauchbecken des THW mit Tauchern, ein Hubschraubersimulator der Polizei oder der Herzenswunschkrankenwagen hautnah erlebt werden.