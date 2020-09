Von Pannekuchen, Pfankel und der Spessart-Barriere

Nicht nur zu Corona-Zeiten, in denen häufiger und regelmäßiger als sonst in deutschen Haushalten gekocht wird, erfreut sich der Pfannkuchen großer Beliebtheit. Denn man kann ihn sowohl süß als auch herzhaft, mit Apfelmus und Marmelade oder mit Käse essen. Für viele Hausfrauen gehört der Pfannkuchen zu den Rezepten, die man so aus dem Ärmel schüttelt – ohne Kochbuch natürlich. Und obwohl die Zutaten fast überall dieselben sind, heißt der leckere Teigfladen nicht überall in Unterfranken gleich.

Drei Pfannkuchen-Gebiete in Unterfranken

"Für das Wort Pfannkuchen haben wir drei Gebiete in Unterfranken. Großräumig verbreitet ist das Wort 'Pfannkuchen' oder 'Pfannenkuchen' – also wie in der Standardaussprache. Man sieht eine Grenze, die durch den Spessart läuft. Im Westen dann haben wir die Form 'Pannekuche' nur mit P im Anlaut. Das ist typisch für dieses hessische Gebiet in Unterfranken", erklärt Monika Fritz-Scheuplein. Die Germanistin forscht schon seit Jahrzehnten zu Dialekten in Unterfranken an der Universität Würzburg. So heißt es in Stockstadt am Main bei Aschaffenburg "Pannekuche" – in verschiedenen Variationen gibt es dann Grumbern-Pannekuche, Eier-Pannekuche oder Äbbel-Pannekuche.

"Heid Obend machema Pfannekuche"

Und nur ein paar Kilometer weiter in Frammersbach: "Heid Obend machema Pfannekuche." Fritz-Scheuplein sagt: "Frammersbach und Partenstein liegen in einer Region, die bei ganz vielen Karten durch Besonderheiten auffällt. Diese Grenze im Spessart ist eine ganz markante Sprachgrenze." Denn über viele Jahrhunderte gehörte die Region um Aschaffenburg zum Hochstift Mainz. Erst 1803 wurde das aufgelöst. Die unterfränkischen Gebiete östlich davon gehörten zum Bistum Würzburg.

Und der Spessart diente als natürliche, geologische Trennung zwischen den beiden Gebieten. Über die Jahrhunderte haben sich die Menschen ihrem Bistum zugehörig gefühlt, sind in ihren Dorfgemeinschaften geblieben und haben so ihre Dialekte getrennt voneinander entwickelt.