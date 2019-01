Von Oberfranken nach Niederbayern: Route der BR-Radltour steht

Berichterstattung im Bayerischen Rundfunk

Über die Präsentation der BR-Radltour 2019 berichtet der BR unter anderem wie folgt:

Hörfunk

In den Nachrichtensendungen des Bayerischen Rundfunks Sonntag, 27. Januar 2019: vormittags ab 9.00 Uhr in BAYERN 1 und BAYERN 3ab 9.00 Uhr in "Das Aktuelle am Morgen" auf B5 aktuell Montag, 28. Januar 2019: ab 6.30 Uhr in den Regionalnachrichten und in den Mittagssendungen auf BAYERN ab 6.05 Uhr in der "radioWelt" auf BAYERN 2ab 6.08 Uhr in "B5 Bayern" auf B5 aktuell ab 7.05 Uhr in "Bayern plus am Vormittag" auf Bayern plus ab 12.05 Uhr in "Heimat aktuell" auf BR Heimat

BR Fernsehen

Montag, 28. Januar 2019, ab 16.15 Uhr in "Wir in Bayern"Montag, 28. Januar 2019, ab 17.30 Uhr in "Frankenschau aktuell"Montag, 28. Januar 2019, ab 18.00 Uhr in der "Abendschau"

Social Media

https://www.facebook.com/BRRadltour/und in der Nachrichten-App BR24